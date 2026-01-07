ओडिशा बना उच्च शिक्षा का अंतरराष्ट्रीय केंद्र, विदेशी छात्रों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ओडिशा तेजी से अंतरराष्ट्रीय पहचान बना रहा है। नीति आयोग की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य के विश्वविद्यालयों और व्यावसायिक संस्थानों में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में ओडिशा ने इस मामले में पड़ोसी राज्यों आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को भी पीछे छोड़ दिया है।

विदेशी छात्रों की बढ़ती संख्या के साथ ओडिशा देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल हो गया है। राज्य में अध्ययनरत विदेशी छात्रों में सबसे अधिक संख्या केआइआइटी विश्वविद्यालय में है, जो देशभर में इस श्रेणी में पांचवें स्थान पर है।

रिपोर्ट के मुताबिक ओडिशा में कुल 2362 विदेशी छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से केवल KIIT में ही विश्व के 70 देशों से आए 2 हजार से अधिक छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। देश के निजी विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों की सर्वाधिक उपस्थिति वाले शीर्ष पांच संस्थानों में केआइआइटी का नाम शामिल है।