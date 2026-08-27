ओडिशा में बेहतर होगी कनेक्टिविटी: अगले 5 वर्षों में 90 हजार किमी सड़कों का कायाकल्प, 6 बड़ी योजनाओं को हरी झंडी

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने राज्य के ग्रामीण, आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे तथा आवागमन को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है।

राज्य सरकार ने अगले चार से पांच वर्षों में छह प्रमुख ग्रामीण सड़क एवं पुल निर्माण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 29,627.55 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट को मंजूरी दी है।

2026-27 से शुरू होंगी योजनाएं, 90 हजार किमी सड़कें होंगी कवर

इन योजनाओं का सीधा लाभ दूरस्थ, पहाड़ी और अब तक सड़क संपर्क से वंचित बस्तियों को मिलेगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 से प्रभावी होने वाली इन योजनाओं के माध्यम से लगभग 90 हजार किमी लंबी नई सड़कों का निर्माण व कायाकल्प किया जाएगा।

इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा, बल्कि आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को भी एक नई दिशा मिलेगी।

योजनाओं के अनुसार बजट का आवंटन:

सेतु बंधन योजना : पुलों की कमी दूर करने के लिए सबसे बड़ा हिस्सा यानी 11,800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो वर्ष 2030-31 तक जारी रहेगी। इसके तहत नदियों और नालों पर नए पुल बनाकर हर मौसम में निर्बाध आवागमन सुनिश्चित किया जाएगा।

पुलों की कमी दूर करने के लिए सबसे हिस्सा यानी 11,800 रुपये आवंटित किए गए हैं, जो वर्ष 2030-31 तक जारी रहेगी। इसके तहत नदियों और नालों पर नए पुल बनाकर हर मौसम में निर्बाध आवागमन सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सड़क योजना : इसके लिए 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह योजना उन ग्रामीण बस्तियों को जोड़ेगी जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल नहीं हो सकी थीं।

इसके लिए 4,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। यह योजना उन ग्रामीण बस्तियों को जो प्रधानमंत्री ग्राम योजना में शामिल नहीं हो सकी थीं। सड़कों का उन्नयन व सुधार: एमएमएसवाई के तहत मौजूदा ग्रामीण सड़कों के सुधार के लिए 5,615 करोड़ रुपये तथा हस्तांतरित सड़कों के सुधार कार्यक्रम के लिए 5,365 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं (दोनों 2029-30 तक)।

के तहत मौजूदा ग्रामीण के सुधार के लिए 5,615 रुपये तथा हस्तांतरित के सुधार कार्यक्रम के लिए 5,365 रुपये मंजूर किए गए हैं (दोनों 2029-30 तक)। CUVDA योजना: कठिन व दुर्गम क्षेत्रों के असंपर्कित गांवों को जोड़ने के लिए अगले 5 वर्षों में 1,150 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी, जिस पर 1,300 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

कठिन व दुर्गम क्षेत्रों के गांवों को के लिए अगले 5 वर्षों में 1,150 किलोमीटर नई बनाई जाएंगी, जिस पर 1,300 रुपये खर्च होंगे। मिसिंग लिंक रोड्स योजना: नक्सल प्रभावित और सुदूर पहाड़ी इलाकों में संपर्क की कड़ियों को जोड़ने के लिए 1,547.55 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।



इस बड़े फैसले से ग्रामीण ओडिशा में स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यापारिक गतिविधियों तक लोगों की पहुंच काफी आसान और सुरक्षित हो जाएगी।