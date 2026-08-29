समुद्री कटाव रोकने के लिए ओडिशा में कर्नाटक मॉडल, 6 तटीय जिलों के लिए 2500 करोड़ का मेगा प्लान

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव के बीच ओडिशा के तटीय इलाकों में समुद्री कटाव सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।

समुद्र लगातार तटों को निगल रहा है, जिससे कई गांवों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने कर्नाटक मॉडल अपनाने का फैसला किया है।

समुद्री कटाव रोकने के लिए 6 तटीय जिलों में 2,000 से 2,500 करोड़ रुपये की लागत से व्यापक परियोजना लागू की जाएगी। इसके लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की मदद से तैयार प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में इस महत्वाकांक्षी योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में जल संसाधन, वन, मत्स्य एवं पशु संसाधन विकास तथा राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अधिकारियों ने समुद्री तटों के तेजी से हो रहे क्षरण और उससे उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की।

छह तटीय जिले सबसे अधिक प्रभावित सरकारी आकलन के अनुसार जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा, गंजाम, बालेश्वर, भद्रक और पुरी जिले समुद्री कटाव की समस्या से सबसे अधिक प्रभावित हैं। इन क्षेत्रों में समुद्र धीरे-धीरे जमीन को अपनी चपेट में ले रहा है। कई स्थानों पर तटरेखा पीछे खिसक रही है, जिससे स्थानीय आबादी, कृषि भूमि और बुनियादी ढांचे पर खतरा बढ़ गया है।

विशेष रूप से केंद्रापड़ा का सतभाया, जगतसिंहपुर का शियाली बीच और गंजाम का रामेयापट्टनम क्षेत्र अत्यधिक संवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में स्थिति और गंभीर हो सकती है।

नदी मुहानों की होगी खुदाई, हटेगी गाद योजना के तहत समुद्री कटाव को नियंत्रित करने के लिए कई स्तरों पर कार्य किए जाएंगे। नदी मुहानों की नियमित खुदाई की जाएगी और उनमें जमा गाद (सिल्ट) को हटाया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि नदी मुहानों में गाद जमने से जल प्रवाह प्रभावित होता है, जिससे समुद्री धाराओं का दबाव तटों पर बढ़ जाता है और कटाव तेज हो जाता है। इसके अलावा तटीय क्षेत्रों में सुरक्षात्मक संरचनाओं का निर्माण, हरित आवरण बढ़ाने और मैंग्रोव वनों के विस्तार पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि प्राकृतिक और तकनीकी दोनों उपायों के संयोजन से समुद्री कटाव पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है।

कर्नाटक मॉडल का होगा अध्ययन राज्य सरकार ने इस परियोजना को लागू करने से पहले कर्नाटक में किए गए तटीय संरक्षण कार्यों का अध्ययन करने का निर्णय लिया है। एडीबी परियोजना के प्रथम चरण के कार्यों को देखने के लिए ओडिशा के अधिकारियों की एक टीम जल्द ही कर्नाटक जाएगी। वहां लागू तकनीकों, संरचनात्मक उपायों और तटीय प्रबंधन मॉडल का अध्ययन कर ओडिशा की परिस्थितियों के अनुरूप रणनीति तैयार की जाएगी।

केंद्र से अनुदान और ऋण की तैयारी परियोजना की अनुमानित लागत 2,000 से 2,500 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसके लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता लेने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की भी योजना बनाई जा रही है। एडीबी की भागीदारी से परियोजना को तकनीकी और वित्तीय दोनों स्तरों पर मजबूती मिलने की उम्मीद है।