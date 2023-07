Odisha शिशु भवन मेडिकल के वार्ड नंबर 2 की पहली मंजिल की छत के ऊपर एक लाश को कुछ कर्मचारियों ने लटके हुए देखा। फिर इसके बारे में लालबाग थाने को खबर दी गई। पुलिस की प्राथमिक जांच पड़ताल के बाद संभावना जताई जा रही है कि एसी की आउटडोर यूनिट को चोरी करते समय बिजली के झटके से उसकी मौत हुई है।

Odisha: एयर कंडीशनर चोरी करने गया चोर, वापस लौटा जला हुआ शव; कर्मचारियों ने लटकी हुई देखी लाश

