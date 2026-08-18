ओडिशा: दारींगबाड़ी से भुवनेश्वर आ रही बस नयागढ़ बाईपास पर 20 फीट नीचे गिरी, 40 यात्री घायल

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। दारींगबाड़ी से भुवनेश्वर आ रही एक निजी बस मंगलवार तड़के नयागढ़ बाईपास सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में चालक समेत कम से कम 40 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।

सूत्रों के अनुसार ओम श्री चकाडोला नामक बस रात करीब 2 बजे नयागढ़ बाईपास से गुजर रही थी। इसी दौरान चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद बस सड़क से नीचे करीब 20 फीट गहरे खेत में जा गिरी। नीचे गिरने के बाद बस पलट गई, जिससे उसमें सवार यात्री कुछ समय के लिए अंदर फंस गए।