ओडिशा: दारींगबाड़ी से भुवनेश्वर आ रही बस नयागढ़ बाईपास पर 20 फीट नीचे गिरी, 40 यात्री घायल
दारींगबाड़ी से भुवनेश्वर जा रही एक निजी बस नयागढ़ बाईपास पर 20 फीट गहरे खेत में गिर गई।
HighLights
दारींगबाड़ी से भुवनेश्वर जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हुई।
नयागढ़ बाईपास पर 20 फीट गहरे खेत में गिरी।
हादसे में ड्राइवर सहित 40 यात्री गंभीर घायल।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। दारींगबाड़ी से भुवनेश्वर आ रही एक निजी बस मंगलवार तड़के नयागढ़ बाईपास सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में चालक समेत कम से कम 40 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।
सूत्रों के अनुसार ओम श्री चकाडोला नामक बस रात करीब 2 बजे नयागढ़ बाईपास से गुजर रही थी। इसी दौरान चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद बस सड़क से नीचे करीब 20 फीट गहरे खेत में जा गिरी। नीचे गिरने के बाद बस पलट गई, जिससे उसमें सवार यात्री कुछ समय के लिए अंदर फंस गए।
बताया जा रहा है कि दुर्घटना के समय बस में लगभग 40 यात्री सवार थे। बस के पलटने से उसका अगला शीशा टूट गया, जिसके जरिए यात्रियों ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई।
कई यात्री टूटे हुए विंडशील्ड से रेंगते हुए बाहर निकले और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया।
घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती
घटना के तुरंत बाद राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। चालक समेत सभी घायलों को नयागढ़ जिला मुख्यालय अस्पताल (डीएचएच) में भर्ती कराया गया।
घायलों में से तीन यात्रियों की हालत गंभीर बताई गई है, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए बाद में भुवनेश्वर के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया।
हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार को हादसे की वजह माना जा रहा है।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि बस बाईपास सड़क पर कैसे अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हुई।
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