भुवनेश्‍वर, एएनआई: ओडिशा के मालकानगिरि जिले के चित्रकोंडा में सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। हादसे पर सीएम नवीन पटनायक ने दुख जताया है। वहीं, उन्‍होंने मृतकों के परिजनों को 3-3 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है।

Odisha | Four people died in a road accident in Chitrakonda of Malkangari district. CM Naveen Patnaik announced an ex-gratia of Rs 3 lakhs each for the next of kin of the deceased.