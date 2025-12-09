Odisha News: खून टपकते ट्रक से मिले 30 गायों के शव; दम घुटने से हुई मौत, तस्कर फरार

Language
    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 10:48 PM (IST)

    ओडिशा में ट्रक के अंदर मृत मिलीं 30 गाय। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के गांजाम जिले के दासपल्ला पुलिस सीमा के तहत बुगुड़ा के पास शालभंगा जंगल सड़क पर एक संदिग्ध वाहन से खून टपकता देख मंगलवार को गौ-तस्करी का चौंकाने वाला मामला सामने आया।

    सतर्क स्थानीय निवासियों ने एक आइशर ट्रक से खून बहता देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी, क्योंकि उन्हें किसी अनहोनी का संदेह हुआ। सूचना मिलते ही दासपल्ला पुलिस मौके पर पहुंची। वाहन की जांच के दौरान पुलिसकर्मियों को तेज बदबू महसूस हुई, जिससे उन्हें शक हुआ कि ट्रक में गाय का मांस या मरी हुई गायें हो सकती हैं।

    पुलिस ने वाहन को जब्त कर उसकी विस्तृत तलाशी ली। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को भयावह दृश्य दिखाई दिया- ट्रक के अंदर 30 गायों के शव ठूंसकर भरे हुए मिले।

    प्रारंभिक जांच में पता चला कि गायों को अवैध रूप से तस्करों द्वारा ले जाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि जंगल मार्ग पर ट्रक में अचानक खराबी आने के बाद तस्कर वाहन को वहीं छोड़कर फरार हो गए ताकि पकड़े न जाएं।

    पशु चिकित्सक डॉ. सिद्धांत शेखर साहू, जिन्होंने मृत गायों की जांच की, ने पुष्टि की कि अधिकांश गायों की मौत दम घुटने से हुई है, क्योंकि उन्हें हवा-रहित, बंद ट्रक में ठूंसकर रखा गया था।

    डॉ. साहू ने बताया कि दोपहर करीब 1 बजे मुझे सूचना मिली कि ट्रक में एक गाय फंसी हुई है और हमें शक था कि और भी हो सकती हैं। जब हमने ट्रक खोला, तो उसमें सभी गायें मृत मिलीं, केवल एक जीवित थी। जीवित गाय का उपचार किया गया है। बाकी शवों को दफनाया जाएगा। ट्रक को बिना वेंटिलेशन के ढका हुआ था, जिसके कारण उनका दम घुट गया और वे मर गईं।

    पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अवैध परिवहन में शामिल लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। तस्करी नेटवर्क की पूरी जानकारी जुटाने के लिए आगे की जांच जारी है।