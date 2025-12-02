विजिलेंस ने पिछले 18 महीनों में 270 भ्रष्ट अधिकारी को किया गिरफ्तार, सीएम बोले- जवाबदेही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में मोहन चरण माझी के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार ने अपने पिछले डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में भ्रष्टाचर पर लगाम लगाने के लिए सख्त रवैया अपनाए हुए है।

इसी के तहत पिछले डेढ़ वर्ष में पारदर्शिता को मजबूत करने की बड़ी कार्रवाई के तहत ओडिशा विजिलेंस ने राज्यभर में 270 सरकारी और संविदात्मक कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है।

ओडिशा विधानसभा में एक लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बताया कि ये गिरफ्तारियां पिछले वर्ष 12 जून से लेकर इस वर्ष 21 दिसंबर के बीच की गईं।

उन्होंने यह भी कहा कि बार-बार अनियमितताओं में पकड़े जाने पर 31 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कई बार कार्रवाई की गई है।

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में विजिलेंस कोर्ट ने 187 कर्मचारियों को दोषी ठहराया है।इन दोषसिद्धियों के बाद 34 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि 65 कर्मचारियों की पेंशन सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत निलंबित कर दी गई है।