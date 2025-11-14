Language
    NUAPADA में 10 साल बाद फिर खिला कमल, भाजपा के जय ढोलकिया ने 83,748 वोटों से दर्ज की ऐतिहासिक जीत

    By Sheshnath raiEdited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 06:10 PM (IST)

    नुआपड़ा उपचुनाव 2025 में भाजपा के जय ढोलकिया ने 83,748 वोटों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस और बीजद के उम्मीदवारों को हराया। इस जीत के साथ, 10 साल बाद नुआपड़ा में फिर से कमल खिल गया है। ढोलकिया ने खरियार रोड में एक विशाल विजय शोभायात्रा निकाली। इस जीत से विधानसभा में भाजपा की संख्या बढ़कर 79 हो गई है।

    चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद समर्थकों के साथ जश्‍न मनाते भाजपा प्रत्‍याशी जय ढोलकिया।

    जागरण टीम, भुवनेश्वर/अनुगुल। नुआपड़ा उपचुनाव 2025 की मतगणना समाप्त हो गई है। अंतिम परिणाम के साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि एक बार फिर नुआपड़ा में कमल खिल गया है। 
     
    भाजपा उम्मीदवार जय ढोलकिया ने रिकॉर्ड 83,748 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया। 26 राउंड की गिनती के बाद भाजपा ने नुआपड़ा में शानदार प्रदर्शन किया है।
     
    10 साल बाद इस सीट को एक बार फिर भगवा रंग में रंग दिया है। ताजा परिणामों के अनुसार जय ढोलकिया ने 1,23,869 वोट हासिल किए। उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार घासीराम माझी को 40,121 वोट मिले, जबकि बीजद उम्मीदवार स्नेहांगिनी छुरिया को 38,408 वोट प्राप्त हुए। 

    ढोलकिया का कारवां: खरियार रोड में निकाली विजय शोभायात्रा 

    बड़े अंतर से मिली जीत के बाद जय ढोलकिया ने अपने परिवार और समर्थकों के साथ खरियार रोड में विशाल विजय शोभायात्रा निकाली। सड़क पर भगवा पताका, जयकारों और विजय गीतों की गूंज से माहौल उत्सवमय हो उठा। कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ ढोलकिया का स्वागत किया। 

    भाजपा में जश्न: विधानसभा में संख्या बढ़कर 79 हुई 

    नुआपड़ा में भाजपा की जीत सिर्फ एक सीट की जीत नहीं है। इसने ओडिशा की राजनीति में समीकरण बदल दिए हैं। जीत के बाद भाजपा विधायकों की संख्या बढ़कर 79 हो गई है, जबकि बीजद की संख्या 51 से घटकर 50 रह गई है।
     
    भुवनेश्वर से नुआपड़ा तक भाजपा कार्यालयों में जश्न का माहौल है। वरिष्ठ नेताओं के आवासों पर भी कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी हुई है। नुआपड़ा सीट पर भाजपा ने पहली बड़ी जीत 2014 के विधानसभा चुनाव में दर्ज की थी।
     
    उस समय भाजपा उम्मीदवार बसंत पंडा ने 55,252 वोट पाकर बीजद उम्मीदवार राजेंद्र ढोलकिया को 9,610 वोटों से हराया था। इसके बाद 2019 में बीजद के राजेंद्र ढोलकिया 65,647 वोट से जीते। उस चुनाव में भाजपा तीसरे स्थान पर रही थी।
     
    लेकिन सिर्फ एक वर्ष बाद हुए इस उपचुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक वापसी करते हुए सीट को अपने नाम कर लिया। 11 नवंबर को हुए मतदान में नुआपड़ा की जनता ने जमकर हिस्सा लिया। कुल 2,54,487 मतदाताओं में से 2,12,385 ने अपने वोट डाले। इनमें 1,03,817 पुरुष मतदाता और 1,08,563 महिला मतदाता थे। कुल मिलाकर 83.45% मतदान हुुआ।
     
    प्रत्‍याशी का नाम        पार्टी        प्राप्‍त मत
       
    जय ढोलकिया        भाजपा        1,23,869
    घासीराम माझी        कांग्रेस        40,121
    स्नेहांगिनी छुरिया      बीजद        38,408
        

    अन्य उम्मीदवारों को मिले वोट

    प्रत्‍याशी का नाम        पार्टी        प्राप्‍त मत
    लोचन सिंह माझी       निर्दल        2,137
    लक्ष्मीकांत टांडी        निर्दल        1,322
    किशोर कुमार बाघ     निर्दल        743
    भुवनलाल साहू          निर्दल        721
    हेमंत टांडी              निर्दल        662
    चक्रांत जेना             निर्दल        529
    भक्तबंधु धुरुआ         निर्दल        511
    रमाकांत हाथी           सपा          489
    नीता बाघ               निर्दल         529
    आश्रय महानंद          निर्दल        191
    सुकधर दंडसेना        ओजपा        167

    पोस्टल बैलेट के परिणाम
     
    पार्टी / श्रेणी        प्राप्त मत
    भाजपा       112
    कांग्रेस        55
    बीजद        30
    निरस्त        89