नुआपड़ा उपचुनाव: रिकॉर्ड 79% वोटिंग के बाद BJP-BJD-कांग्रेस की जोरदार टक्कर, 14 को खुलेगा EVM का राज

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। नुआपड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए मंगलवार को उपचुनाव शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो गया है।अब 14 नवम्बर को होने वाली मतगणना का इंतजार है।आम तौर पर उप-चुनाव में मतदान प्रतिशत कम होता है, परन्तु नुआपड़ा में मतदाताओं में मतदान को लेकर भारी उत्साह देखा गया। यहां 79.02 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है।

ऐसे में मतदाताओं के उत्साह को देखते हुए तीनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने उप-चुनाव में अपने अपने जीते के दावे कर रहे हैं। ऐसे में अब 14 नवम्बर मतगणना के दिन का इंतजार है कि मतदाताओं ने किसे पसंद किया है। नुआपड़ा नेशनल कॉलेज में मतगणना के लिए प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है।

जानकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह मतदान शुरू होने से पहले 7 बजे किए गए मॉक पोल के दौरान कुछ मशीनों में तकनीकी खराबी सामने आई थी।इसके चलते तीन बैलेट यूनिट और तीन कंट्रोल यूनिट को तुरंत बदलना पड़ा। आठ बूथों पर शाम 4 बजे तक ही मतदान इसी तरह खरियार रोड एनएसी के मंगरापाली बूथ संख्या 76 पर ईवीएम से संबंधित शिकायत का तुरंत समाधान किया गया। नुआपाड़ा और कोमना ब्लॉक के कुछ बूथों पर रात 7 बजे तक मतदान जारी रहा, जबकि सुनाबेड़ा अभयारण्य क्षेत्र से सटे माओ प्रभावित आठ बूथों पर शाम 4 बजे तक ही मतदान हुआ। मतदान कर्मी ईवीएम मशीनों को लेकर वायुसेना के विशेष विमान से सुरक्षित रूप से लौटे।

निर्वाचन अधिकारियों की उपस्थिति में मतदान दलों ने सभी ईवीएम को नुआपाड़ा नेशनल कॉलेज स्थित स्ट्रॉन्ग रूम में जमा किया।चुनाव के दौरान किसी भी जगह पर हिंसा या अशांति की कोई घटना नहीं हुई। कुल 358 मतदान केंद्र बनाए गए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर. एस. गोपालन ने बताया कि उपचुनाव के लिए कुल 358 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इनमें से 47 को संवेदनशील और 8 को अति संवेदनशील के रूप में चिह्नित किया गया था। नुआपड़ा के मतदाताओं ने अपने नेता का चयन कर लिया है।