CBSE स्कूलों में अब छात्र उड़िया समेत अन्य भारतीय भाषाओं में कर सकते हैं पढ़ाई, धर्मेंद्र प्रधान ने दी जानकारी

Odisha News अब सभी सीबीएसई स्कूलों में अंग्रेजी और हिंदी के अलावा कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को बच्चों की इच्छा के अनुसार उड़िया और अन्य भारतीय भाषाओं में पढ़ाया जाएगा। छात्र पढ़ाई को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं यदि वे अपनी मातृभाषा में अध्ययन करते हैं। प्रधान ने कहा कि सीबीएसई स्कूल धीरे-धीरे इस प्रणाली को अपनाएंगे। इस कदम से भारतीय भाषा-आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

