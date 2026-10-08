Stanford University की शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में NIT राउरकेला का डंका, 29 प्रोफेसरों को मिली जगह

जागरण संवाददाता, राउरकेला। विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में भारत ने वैश्विक स्तर पर एक बार फिर अपना परचम लहराया है।

अमेरिका के प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और एल्सेवियर द्वारा जारी दुनिया के शीर्ष दो प्रतिशत वैज्ञानिकों की नवीनतम सूची में एनआईटी राउरकेला के 29 प्रोफेसरों और एक पूर्व शोध छात्र ने जगह बनाई है।

यह उपलब्धि संस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए अकादमिक उत्कृष्टता का एक ऐतिहासिक क्षण है।

यह वैश्विक रैंकिंग वैज्ञानिकों के पूरे करियर के शोध प्रभाव, उनके शोधपत्रों को मिले साइटेशन (उद्धरण) और एच-इंडेक्स (H-index) के कड़े मूल्यांकन के बाद तैयार की गई है।

इन विभागों के प्रोफेसरों ने बढ़ाया मान