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    कचरे से कमाल: प्लास्टिक वेस्ट से बनेंगे हवाई जहाज के पुर्जे और कृत्रिम अंग, NIT राउरकेला की बड़ी उपलब्धि

    By Kamal Kumar Biswas Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 02:32 PM (IST)

    एनआईटी राउरकेला के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक कचरे को उच्च गुणवत्ता वाले 3डी प्रिंटिंग फिलामेंट में बदलने के लिए एक किफायती एक्सट्रूडर सिस्टम विकसित किय ...और पढ़ें

    प्लास्टिक वेस्ट से बनेंगे हवाई जहाज के पुर्जे और कृत्रिम अंग

    प्लास्टिक वेस्ट से बनेंगे हवाई जहाज के पुर्जे और कृत्रिम अंग

    HighLights

    1. एनआईटी राउरकेला ने प्लास्टिक कचरा रीसाइक्लिंग एक्सट्रूडर सिस्टम बनाया।

    2. यह सिस्टम 3डी प्रिंटिंग के लिए उच्च गुणवत्ता फिलामेंट बनाता है।

    3. कृत्रिम अंग, एयरोस्पेस पुर्जे बनाने में उपयोगी।

    जागरण संवाददाता, राउरकेला। क्या आपने कभी सोचा है कि पर्यावरण के लिए सिरदर्द बन चुका प्लास्टिक कचरा इंसानों के लिए सटीक कृत्रिम अंग, हवाई जहाज के पुर्जे या फिर अत्याधुनिक ड्रोन के हिस्से बनाने के काम आ सकता है?

    राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) राउरकेला के वैज्ञानिकों ने इस कल्पना को हकीकत में बदल दिया है। संस्थान के होनहार शोधकर्ताओं ने 3डी प्रिंटिंग के लिए एक ऐसा पोर्टेबल और किफायती 'एक्सट्रूडर सिस्टम' विकसित कर उसे पेटेंट कराया है, जो बेकार प्लास्टिक को हाई-क्वालिटी फिलामेंट (3डी प्रिंटर की स्याही) में तब्दील कर देगा।

    यह नवाचार न केवल कस्टमाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में क्रांति लाएगा, बल्कि प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन का एक स्थायी समाधान भी पेश करेगा।

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    आजकल बायोमेडिकल से लेकर इंजीनियरिंग, खिलौने, सजावटी सामान और यहां तक कि एयरोस्पेस इंडस्ट्री में 3डी प्रिंटिंग का चलन तेजी से बढ़ा है। इस तकनीक में मुख्य रूप से फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग (एफडीएम) का इस्तेमाल होता है, जिसमें थर्मोप्लास्टिक फिलामेंट को पिघलाकर परत-दर-परत आकार दिया जाता है।

    अब तक इसके लिए महंगे और शुद्ध (वर्जिन) प्लास्टिक का ही इस्तेमाल होता था, क्योंकि बाजार में मिलने वाले सस्ते फिलामेंट से बने उत्पाद अक्सर कमजोर होते थे, लेकिन एनआईटी राउरकेला के शोधकर्ताओं ने महज 45,000 रुपये की लागत से एक ऐसा बेहतरीन सिस्टम तैयार किया है, जो प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल कर एक बेहद मजबूत और टिकाऊ कंपोजिट फिलामेंट तैयार करता है।

    इस सिस्टम में एक्सट्रूडर, अत्याधुनिक कूलिंग सिस्टम और तापमान को सटीक रूप से नियंत्रित करने वाले उपकरण लगे हैं।

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    इस ऐतिहासिक सफलता के पीछे संस्थान के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. संध्यारानी बिस्वास, केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर सुजीत सेन और उनकी होनहार रिसर्च टीम के सदस्य जगदीश उदय खाटू, हिमांशु सिंह व किरण सुना की दिन-रात की मेहनत शामिल है।

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    इस टीम के अथक प्रयासों से तैयार हुए इस एक्सट्रूडर सिस्टम को हाल ही में 30 जुलाई 2026 को आधिकारिक रूप से पेटेंट (पेटेंट संख्या- 202431068691) भी मिल गया है।

    इस नई तकनीक की खूबियां गिनाते हुए डॉ. संध्यारानी बिस्वास ने बताया कि यह एक्सट्रूडर सिस्टम 3डी प्रिंटिंग उद्योग के लिए तकनीकी और व्यावसायिक, दोनों रूपों से बेहद फायदेमंद है। इससे तैयार फिलामेंट से बने उत्पादों की यांत्रिक मजबूती कहीं अधिक होगी, जो विभिन्न उद्योगों की पहली जरूरत है। साथ ही कचरे के इस्तेमाल से पर्यावरण को बड़ा फायदा होगा।

    वहीं, प्रोफेसर सुजीत सेन का मानना है कि यह मशीन विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक कचरे को उपयोगी 3D प्रिंटर फिलामेंट में बदलकर 'सर्कुलर इकोनॉमी' (चक्रीय अर्थव्यवस्था) को मजबूत करेगी। यह एक ऐसा क्लोज-लूप सिस्टम बनाएगी जहां कचरा ही नए और मूल्यवान निर्माण का आधार होगा।

    इस नई खोज से तैयार मजबूत फिलामेंट का सबसे ज्यादा फायदा ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस, कंज्यूमर गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों को मिलेगा, जहां जरूरत के हिसाब से खास उत्पाद बनाए जा सकेंगे। इसके अलावा चिकित्सा जगत में मरीजों के लिए विशेष कृत्रिम अंग (प्रोस्थेटिक्स), ऑर्थोटिक्स, डेंटल मॉडल और स्कैफोल्ड्स बनाना अब ज्यादा आसान, सस्ता और सटीक हो जाएगा।

    साथ ही, शिक्षण और शोध संस्थानों में भी मटीरियल प्रॉपर्टीज के अध्ययन के लिए इसका खूब इस्तेमाल होगा। एनआईटी राउरकेला की यह शानदार उपलब्धि स्पष्ट करती है कि भविष्य की तकनीक केवल औद्योगिक मुनाफे तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह धरती को हरा-भरा रखने में भी अपना पूरा योगदान देगी।