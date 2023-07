केंद्रीय जांच ब्यूरो एजेंसी (सीबीआई) ने बालेश्वर जिले में हुए बाहानगा ट्रेन हादसे के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और अब इनसे टीम घुमा-फिराकर सवाल करने में जुटी हुई है। सीबीआई को अपनी जांच के दौरान कई अहम सबूत मिले हैं ऐसे में चर्चा हो रही है कि इस मामले में और गिरफ्तारियां बढ़ सकती हैं। 2 जून की शाम को यह भयावह हादसा हुआ था।

गिरफ्तार रेलवे के तीन कर्मचारियों से सीबीआई की टीम कर रही पूछताछ।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के बालेश्वर जिले के बाहानगा बाजार रेलवे स्टेशन पर हुए दर्दनाक हादसे के पीछे षडयंत्र है या फिर लापरवाही, सच्चाई जानने के लिए सोमवार चौथे दिन भी सीबीआई अपनी पूछताछ जारी रखी है। गिरफ्तार रेलवे के तीन कर्मचारियों से सीबीआई की टीम मैराथन पूछताछ कर रही है। घुमा फिराकर सीबीआई कर रही है सवाल जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तार रेलवे के इन तीन कर्मचारियों के मुंह सच्चाई निकलवाने के लिए सीबीआई घुमा-फिराकर प्रश्न कर रही है। इस हादसे के पीछे और कौन-कौन से लोग जिम्‍मेदार हैं, हादसा लापरवाही के कारण हुआ है या फिर जानबूझकर षडयंत्र के तहत करवाया गया है, इन सभी सवालों के सटीक जवाब के लिए सीबीआई की टीम प्रयासरत है। आगे और भी लोग हो सकते हैं गिरफ्तार सीआरएस रिपोर्ट में स्टेशन मैनेजर की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाया है। स्टेशन मास्टर को भी सीबीआई द्वारा समन किए जाने की खबर है। इन तीनों रेल कर्मचारियों की रिमाण्ड अवधि मंगलवार को खत्म हो रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सीबीआई को अपनी जांच के दौरान कई अहम सबूत मिले हैं। वहीं चर्चा हो रही है कि इस मामले में और गिरफ्तारियां बढ़ सकती हैं। 2 जून की वह भयावह शाम गौरतलब है कि यह भयावह हादसा बीते 2 जून को ओडिशा के बालासोर के पास बाहानगा स्‍टेशन के पास हुआ। इसमें तीन ट्रेनें शामिल थीं। एक मालगाड़ी, जो कि लूप लाइन में खड़ी थी और दो सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेनें- शालीमार-चेन्नई कोरोमंडल सुपर फास्ट एक्सप्रेस और सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल-हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जिनके कुल 17 डिब्‍बे पटरी से उतर गए। इस दौरान सबसे पहले कोरोमंंडल मालगाड़ी से जा टकराई, जिससे ट्रेन के 12 डिब्‍बे पटरी से उतर गए और कुछ बगल के ट्रैक पर चले गए, जिस पर बेंगलुरु से चली यशवंतपुर-हावड़ा एक्सप्रेस गुजर रही थी। इन डिब्‍बों से यह ट्रेन जा टकराई और भीषण हादसा हो गया।हादसे के बाद रेल मंत्रालय ने इसकी जांच सीबीआइ से कराने की सिफारिश की थी। सीबीआई ने मामले की जांच करते हुए तीन रेल कर्मचारियों को गिरफ्तार करने उन्हें रिमाण्ड में लेकर पूछताछ कर रही है।

