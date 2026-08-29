नंदनकानन में बाड़े में घुसा विषैला सांप, डसने से दोनों मार्मोसेट बंदरों की मौत; प्रजाति का वंश खत्म

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। नंदनकानन प्राणी उद्यान में मार्मोसेट प्रजाति के बंदरों का वंश समाप्त हो गया है।चिड़ियाघर के ‘वानर दुनिया’ बाड़े में कई विदेशी प्रजाति के बंदर रखे गए हैं। बाड़ा संख्या 59(एफ) में मार्मोसेट बंदर रहते थे। बताया जा रहा है कि पिछले गुरुवार सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच एक विषैला सांप बाड़े में घुस आया और एक घंटे के भीतर दो मार्मोसेट बंदरों को डस लिया।

इसके परिणामस्वरूप कुछ ही समय में दोनों बंदरों की मौत हो गई। पशुप्रेमियों ने आरोप लगाया है कि विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह गंभीर घटना हुई और दोनों मार्मोसेट बंदरों की जान चली गई। बंदरों की मौत सर्पदश के कारण बंदरों के अनुकूल वातावरण और बाहरी जानवरों के प्रवेश को रोकने के उद्देश्य से बाड़े का निर्माण किया गया था। इसके बावजूद तार-जाली वाले बाड़े के अंदर सांप कैसे प्रवेश कर गया, यह बड़ा सवाल बन गया है। दूसरी ओर, नंदनकानन प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दोनों मार्मोसेट बंदरों की मौत सर्पदंश के कारण हुई है।

जानकारी के अनुसार, बाड़े में लगी जाली ऐसी थी जिससे सांप आसानी से अंदर प्रवेश कर सकता था। इसी रास्ते से सांप बाड़े में घुसा और दोनों बंदरों को डस लिया। अधिक महीन जाली लगा दी गई घटना के बाद अब पुरानी जाली को बदलकर अधिक महीन जाली लगा दी गई है। दो दुर्लभ जानवरों की मौत के बाद प्रशासन की नींद खुली है। पशुप्रेमियों का सवाल है कि इससे पहले विभागीय अधिकारी क्या कर रहे थे।विशेष रूप से, चिड़ियाघर के जीवविज्ञानी (बायोलॉजिस्ट) का दायित्व बाड़ों की सुरक्षा, सुविधाओं और कमियों पर नजर रखना होता है। लेकिन अब उनकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं।