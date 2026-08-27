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परमाणु परियोजना का विरोध: नवरंगपुर में आदिवासियों-किसानों का प्रदर्शन, एनटीपीसी के सॉयल टेस्ट पर जताई आपत्ति

By Digital Desk Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Thu, 27 Aug 2026 07:02 PM (IST)

ओडिशा के नवरंगपुर में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा परियोजना के खिलाफ सैकड़ों ग्रामीणों, आदिवासियों और किसानों ने विशाल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया।

तेंतुलीखुंटी ब्लॉक के पुजारिगुड़ा क्षेत्र में बनने वाले परमाणु संयंत्र के खिलाफ सैकड़ों ग्रामीणों और आदिवासियों ने प्रदर्शन किया।

तेंतुलीखुंटी ब्लॉक के पुजारिगुड़ा क्षेत्र में बनने वाले परमाणु संयंत्र के खिलाफ सैकड़ों ग्रामीणों और आदिवासियों ने प्रदर्शन किया।

HighLights

  1. नवरंगपुर में परमाणु ऊर्जा परियोजना का उग्र विरोध।

  2. ग्रामीणों ने भूमि, जल, आजीविका के नुकसान पर चिंता जताई।

  3. एनटीपीसी के मिट्टी परीक्षण पर कड़ी आपत्ति दर्ज।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के नवरंगपुर जिले में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध उग्र रूप लेता जा रहा है। 
 
तेंतुलीखुंटी ब्लॉक के पुजारिगुड़ा क्षेत्र में बनने वाले परमाणु संयंत्र के खिलाफ सैकड़ों ग्रामीणों, आदिवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नवरंगपुर शहर में विशाल रैली निकालकर जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया।
 

जमीन, जल और आजीविका खोने का डर 

विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं और स्थानीय किसानों ने हिस्सा लिया। ग्रामीणों का कहना है कि परमाणु संयंत्र की स्थापना से उनकी उपजाऊ कृषि भूमि, जंगलों और जल स्रोतों को भारी नुकसान पहुंचेगा। 
 
भूमि अधिग्रहण होने से आदिवासियों को अपनी पुश्तैनी जमीन और पारंपरिक आजीविका से हाथ धोना पड़ेगा। इसके साथ ही, रेडिएशन के संभावित खतरों के कारण भविष्य में स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर बेहद गंभीर असर पड़ने की आशंका है।
 

एनटीपीसी की गतिविधियों पर जताई आपत्ति 

प्रदर्शनकारियों ने क्षेत्र में एनटीपीसी (NTPC) द्वारा कथित रूप से कराए जा रहे मिट्टी परीक्षण (Soil Testing) और अन्य शुरुआती कार्यों पर कड़ा ऐतराज जताया। 
 
ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि वे विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जल, जंगल और जमीन की कीमत पर किसी भी परियोजना को स्वीकार नहीं करेंगे। मांग न माने जाने पर आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी गई है।
 

कलेक्टर का बयान: अभी आधिकारिक मंजूरी बाकी 

विवाद पर नवरंगपुर के कलेक्टर महेश्वर स्वांइ ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि सस्ती और अधिक बिजली उत्पादन के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में परमाणु संयंत्र लगाने की योजना पर विचार चल रहा है। 
 
जिसमें तेंतुलीखुंटी भी शामिल है। हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि इस परियोजना को अभी तक केंद्र या राज्य सरकार से कोई आधिकारिक अंतिम मंजूरी नहीं मिली है।