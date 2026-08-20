नहर में बच्चा और ट्रांसफॉर्मर की बाड़; मौत के मुंह से नन्हे हाथी को कैसे खींच लाई मां? ड्रोन से हुई निगरानी

गिरधारी लाल, बड़बिल (ओडिशा)। ओडिशा में चंपुआ रेंज के जामुदालक गांव के पास बुधवार रात सिंचाई नहर में फंसे करीब एक माह उम्र के हाथी के बच्चे का करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद सफल रेस्क्यू किया गया।

पानी से भरी तीन से चार फीट चौड़ी नहर में बच्चा फंस गया था। मां हथिनी करीब रात आठ बजे से ही उसे निकालने का प्रयास कर रही थी। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से नहर में बच्चे के बाहर निकलने के लिए सीढ़ीनुमा रास्ता तैयार कराया। इसके बाद ड्रोन की निगरानी में मां हथिनी ने बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

घटना की जानकारी रात करीब 8 बजे फील्ड स्टाफ और ग्रामीणों से मिलने के बाद चंपुआ रेंज ऑफिसर सागर नायक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। गांव के समीप घटना होने के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए थे। वन विभाग की टीम ने सबसे पहले भीड़ को नियंत्रित किया, ताकि मां और बच्चे को सुरक्षित स्थान मिल सके।

नहर में पानी भरा होने और किनारे से बच्चे के लिए बाहर निकलना मुश्किल होने पर ग्रामीणों और वन विभाग की टीम ने नहर में सीढ़ीनुमा रास्ता तैयार किया। बाद में एसीएफ सुदीप्त पांडा के नेतृत्व में डिवीजन वाइल्डलाइफ टीम, फील्ड स्टाफ, आरआरटी सदस्य और स्थानीय स्वयंसेवक भी मौके पर पहुंचे।

टीम ने ड्रोन के माध्यम से मां हथिनी को नहर में बनाए गए सुरक्षित रास्ते की ओर निर्देशित किया। मां हथिनी सीढ़ियों तक पहुंची और खुद अपने बच्चे को नहर से बाहर निकाल लिया। 200 मीटर आगे फिर फंसे मां-बच्चा नहर से निकलने के बाद मां और बच्चा करीब 200 मीटर आगे गांव की ओर बढ़े। यहां दोनों ट्रांसफार्मर की बाड़ और एक बगीचे की बाड़ के बीच फंस गए। करीब 15 मिनट के प्रयास के बाद मां हथिनी ने बच्चे को वहां से भी निकाल लिया।

इसके बाद दोनों एक पुल से होते हुए खुले मैदान में पहुंच गए। वन विभाग की टीम ने इसके बाद भी ड्रोन से दोनों की लगातार निगरानी जारी रखी। आगे उन्हें एक उफनता नाला पार करना पड़ा। नाला पार करने के बाद करीब 600 मीटर दूर 13 हाथियों का झुंड मौजूद था। मां हथिनी अपने बच्चे को साथ लेकर झुंड के पीछे-पीछे आगे बढ़ी और आखिरकार दोनों सुरक्षित रूप से झुंड में शामिल हो गए। न दवा दी, न पकड़ा - मां ने खुद बचाया बच्चा पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की सबसे खास बात यह रही कि किसी तरह के रासायनिक या शारीरिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ी। वन विभाग ने केवल भीड़ को नियंत्रित किया, सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराया और ड्रोन से मां-बच्चे की गतिविधियों पर नजर रखी। मां हथिनी ने खुद ही बच्चे को नहर, बाड़ और उफनते नाले जैसी बाधाओं से निकालते हुए झुंड तक पहुंचाया।