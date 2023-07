महिला हमेशा तनाव में रहती थी क्‍योंकि उसके घर में अक्‍सर झगड़ा होता रहता था। लोगों का कहना है कि पारिवारिक कलह की वजह से ही उसने ऐसा किया होगा। बहरहाल इस हादसे में महिला के छोटे बेटे और बेटी की मौत हो गई है जबकि बड़े बेटे सहित महिला को बचा लिया गया है। दोनों का अस्‍पताल में इलाज चल रहा है।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में एक चौंकाने वाली घटना सामने आयी है। एक महिला ने अपनी दो बेटियों और एक बेटे सहित तीनों बच्चों को कुएं में फेंकने के बाद खुद कुएं में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने लेने की कोशिश की। इस दुर्घटना में नाबालिग बेटे एवं एक बच्ची की मौत हो गई है, जबकि महिला के साथ उसकी बड़ी बेटी को बचा लिया गया है। घटना से इलाके में मची सनसनी घटना रविवार देर रात ओडिशा के गंजाम जिले के शेरगड़ प्रखंड के करडाकड़ा पंचायत अन्तर्गत लाउगुडा गांव में हुई है। महिला के इस तरह के कदम उठाने के पीछे का सही कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह संदेह है कि यह घटना पारिवारिक कलह का नतीजा है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। मां ने एक-एक कर तीनों बच्‍चों को कुएं में फेंका पड़ोसियों के अनुसार, महिला अपने तीन बच्चों के साथ अपने ससुराल में रहती है। वह हमेशा तनाव में रहती थी क्योंकि घर में हमेशा झगड़ा होता रहता था। शायद इसी से तंग आकर उसने पिछली रात को यह कदम उठाया है। देर रात को जब सब लोग सो गए थे,तब उसने अपने तीनों बच्चों को उठाया और उन्हें कुंए के पास ले गई और एक-एक कर उसने सभी को धक्का देकर कुएं में धकेल दिया और खुद भी कुएं में कूद गई। महिला और बड़ी बेटी की जान बची कुएं में अचानक कुछ गिरने की आवाज सुनकर परिजन कुएं की ओर दौड़े। इसके बाद यह जानकर कि बहू बच्चों के साथ कुएं में कूद गई है, तुरंत सभी बचाव कार्य में लग गए। ग्रामीणों ने तुरंत महिला समेत बड़ी बेटी को कुएं से बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल भेजा, जहां उनकी हालत अब ठीक बतायी जा रही है। हालांकि, जब कुएं गिरे छोटे बेटे और छोटी बेटी का पता नहीं चला, तो ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी कि फायर ब्रिगेड तुरंत गांव पहुंची और दोनों लड़के और लड़की के शव को कुएं से बाहर निकाला। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है।

