Odisha Crime: अकेला देखकर घर में घुसकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

Odisha Crime एक आदिवासी लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 23 जून को नाबालिग के घर पर कोई नहीं था। घर में अकेली सोता देख आरोपी उसके कमरे में घुस गया और उसके साथ दरिंदगी की। नाबालिग ने अपनी मां को सारी बात बताई थी और नाबालिग की मां जगतपुर थाना में इस बारे में लिखित शिकायत दर्ज की थी।

Odisha Crime: अकेला देखकर घर में घुसकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म

Your browser does not support the audio element.

संवाद सहयोगी, कटक। कटक जगतपुर थाना क्षेत्र की एक आदिवासी नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने नाबालिग के घर में घुसकर उसके साथ दरिंदगी की थी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान जगतपुर त्रिनाथ शाही आदिवासी बस्ती में रहने वाला गंजाम जिला ब्रह्मपुर इलाके का चंदन बेहेरा के रूप में हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पिछले 23 जून को एक मुर्गी के बेचने के बाद मिले पैसे को लेकर चंदन ने नाबालिग को धमकी दी थी। नाबालिग के घर पर कोई नहीं था, ऐसे में आरोपी ने घर पर अकेली सोते देख कमरे में घुस गया और उसके साथ दरिंदगी की। आरोपी को भेजा गया जेल वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। इसके बाद पीड़िता ने लोगों को आपबीती बताई। नाबालिग ने अपनी मां को सारी बात बताई थी और नाबालिग की मां जगतपुर थाना में इस बारे में लिखित शिकायत दर्ज की थी। उसी शिकायत के आधार पर पुलिस चंदन को गिरफ्तार कर कोर्ट चालान करते हुए शनिवार को जेल भेज दिया है।

Edited By: Roma Ragini