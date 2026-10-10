आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत ने संबलपुर में दिए जीवन के सात मूल मंत्र, पूर्ण गणवेश में जुटे 1500 स्वयंसेवक

संवाद सूत्र, बामडा (संबलपुर)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने समाज में सकारात्मक और स्थायी बदलाव लाने के लिए स्वयंसेवकों से पंच परिवर्तन समेत सात प्रमुख सूत्रों को अपने दैनिक आचरण में पूरी तरह उतारने का आह्वान किया है।

संबलपुर विभाग की ओर से स्थानीय गंगाधर मेहर ऑडिटोरियम में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। इस दौरान पूर्ण गणवेश में उपस्थित करीब पंद्रह सौ स्वयंसेवकों ने संघ के विचारों को बेहद तन्मयता से आत्मसात किया।

सरसंघचालक ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मूल विचार और एक आदर्श स्वयंसेवक के वास्तविक दायित्वों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

उन्होंने स्पष्ट किया कि एक सच्चे स्वयंसेवक के भीतर कुटुंब प्रबोधन, स्वदेशी का भाव, पर्यावरण संरक्षण के प्रति गहरी जागरूकता, सामाजिक समरसता, नागरिक शिष्टाचार, स्व-बोध व देशभक्ति और पूर्ण प्रामाणिकता जैसे सात अनिवार्य गुण होने चाहिए।

उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि प्रत्येक स्वयंसेवक को हमेशा संघ के उच्च विचारों और संस्कारों के अनुरूप ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, ताकि समाज और राष्ट्र को एक सही एवं सुदृढ़ दिशा मिल सके।

इस गरिमामय आयोजन के मंच पर पश्चिम प्रांत के संघचालक डॉ. सनातन प्रधान, क्षेत्रीय संघचालक रामधर चंद्रधर और विभाग संघचालक पूर्णचंद स्वाईं प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में संबलपुर के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, संबलपुर विधायक जयनारायण मिश्र, राज्य के राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी और पंचायती राज मंत्री रबिनारायण नायक समेत क्षेत्र के कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी पूर्ण गणवेश में शामिल हुए।

सभी ने कार्यक्रम के दौरान संघ के विचारों को गहराई से सुना और देशहित में उनके पालन का संकल्प लिया।