डिजिटल इंडिया के जमाने में मोबाइल नेटवर्क से वंचित हैं ये गांव, ऑनलाइन काम के लिए जाते हैं कई किमी दूर पैदल

देश में जहां एक ओर डिजिटल क्रांति की लहर बह रही है वहीं दूसरी ओर ओडिशा के अनुगुल जिले के विभिन्न उपखंडों में अब तक मोबाइल नेटवर्क तक नहीं पहुंच पाया है। आलम यह है कि मोबाइल पर बात तक करने के लिए लोग कई किलोमीटर तक पैदल चलते हैं। ऑनलाइन कोई काम करना भी इनके बस की बात नहीं है।

डिजिटल इंडिया की क्रांति से बेहद दूर हैं ये गांव।

संतोष कुमार पांडेय, अनुगुल। एक ओर जहां मनुष्य चंद्रमा पर दशकों पहले पहुंच चुका है और देश ने चांद पर चंद्रयान-3 का भी सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर दिया है। बावजूद इसके आज ओडिशा के अनुगुल जिले के विभिन्न उपखंडों में मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। यहां मोबाइल पर बात करने के लिए पांच किमी दूर पैदल चल कर जाना पड़ता है। सरकार के डिजिटल इंडिया का ऐअसा ही एक रूप जिले के अनुगुल ब्लॉक अंतर्गत आने वाले जगन्नाथपुर, टाइनशी जैसे क्षेत्रों में देखने को मिलता है। एक ओर जहां केंद्र सरकार की देश में डिजिटल क्रांति लाकर एक बड़ा बदलाव लाने की ओर प्रयासरत है और इस दिशा में काफी हद तक सफलता भी मिल चुकी है। वहीं दूसरी ओर अनुगुल ब्लॉक अंतर्गत जगन्नाथपुर, टाइनशी पंचायत के करीब दस से अधिक गांवों के लोग आज भी मोबाइल नेटवर्क से वंचित हैं। जब बच्चों को स्कूली शिक्षा, बैंक और ऑफिस से जुड़े कार्य, कंप्यूटर शिक्षा के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है, तो इन गांवों में नेटवर्क की कमी के कारण ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी उपेक्षित उपनगर माना जाने वाला यह क्षेत्र राज्य सरकार और जिला प्रशासन के प्रयासों के बाद विकास की राह पर है, लेकिन मोबाइल नेटवर्क की कमी के कारण लोगों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मिलने वाला पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। गौरतलब है कि अनुगुल जिले से केंद्र और राज्य सरकार दोनों को सैंकड़ो करोड़ का वार्षिक राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन अनुगुल जिले के नेता, मंत्री व विधायकों ने भी इन लाचार लोगों की ओर एक बार भी ध्यान नहीं दिया है। सबसे दुख की बात तो यह है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का गृह जिला होने के बाद भी इस क्षेत्र के साथ सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है। यह समस्या केवल अनुगुल ब्लॉक के जगन्नाथपुर, टाइनशी पंचायत तक ही सीमित नही है, बल्कि अनुगुल जिले के पाल्लहड़ा क्षेत्र के अधिकांश गांवों में कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं है, जो अब एक बहुत बड़ी समस्या बन कर उभर रहा है। इस ओर तत्‍काल ध्‍यान देने की आवश्‍यकता है।

