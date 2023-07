ओडिशा सरकार ने वरिष्ठ ओएएस स्तर में फेरबदल किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। वरिष्ठ ओएएस अधिकारी प्रसन्न कुमार षडंगी को ओडिशा शराब निगम के संचालन निदेशक पद से हटाकर राजधानी क्षेत्र शहरी परिवहन (सीआरयूटी) का महाप्रबंधक (पीएंडए) नियुक्त किया गया है जबकि वरिष्ठ ओएएस अधिकारी अशोक कुमार पंडा को ईएसआइ निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

ओडिशा में वरिष्ठ OAS स्तर पर फेरबदल, प्रसन्न षडंगी बने CRUT के महाप्रबंधक, जानिए किसे मिली क्या जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर: राज्य सरकार ने वरिष्ठ ओएएस स्तर में फेरबदल किया है। वरिष्ठ ओएएस अधिकारी प्रसन्न कुमार षडंगी को ओडिशा शराब निगम के संचालन निदेशक पद से हटाकर राजधानी क्षेत्र शहरी परिवहन (सीआरयूटी) का महाप्रबंधक (पीएंडए) नियुक्त किया गया है, जबकि वरिष्ठ ओएएस अधिकारी अशोक कुमार पंडा को ईएसआइ निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। वरिष्ठ ओएएस अधिकारी षडंगी को पिछले वर्ष नौ जून को राज्य सरकार ने ओडिशा शराब निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया था। षडंगी तत्कालीन विपक्ष के नेता प्रदीप्त नायक के निजी सचिव थे, जब उन्हें शराब निगम का प्रभार दिया गया था। उसी तरह से श्रम और ईएसआइ विभाग के अतिरिक्त सचिव अशोक कुमार पंडा को ईएसआइ निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सीआरयूटी (क्रुट) की महाप्रबंधक दीप्ति महापात्र का तबादला कर उन्हें काजू निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया है, जबकि भुवनेश्वर की उप जिलाधिकारी निवेदिता बिस्वाल श्रम व ईएसआइ विभाग में संयुक्त सचिव होंगी। निवेदिता बिस्वाल को ओडिशा निर्माण और अन्य श्रम बोर्ड के ओएसडी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं, भुवनेश्वर स्थित इडको के भूमि अधिकारी वरणेंदु महांति का तबादला कर अनुगुल का उपजिलाधिकारी बनाया गया है। इसी तरह पुरी के उप-कलेक्टर जितेंद्र कुमार पात्र का मिशन शक्ति विभाग में तबादला रद कर दिया गया है। उन्हें आठमलिक में उप-कलेक्टर (एसडीएम) के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है। ओएएस परीक्षित साहू को देवगढ़ का उप-कलेक्टर, प्रसन्न कुमार तराई को आठगढ़ का उप-कलेक्टर और संपद कुमार दलाई को भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का महाप्रबंधक (प्रशासन) नियुक्त किया गया है। साहू वर्तमान में अम्बाना तहसीलदार के रूप में कार्यरत हैं, जबकि तराई खेल और युवा मामले विभाग में ओएसडी हैं। दलाई बीडीओ, भुवनेश्वर के रूप में कार्यरत हैं।

Edited By: Aditi Choudhary