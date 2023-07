Odisha: रायगढ़ा में माओवादियों ने फैक्ट्री में घुसकर 9 ट्रकों और मशीनों में लगाई आग, कई पोस्टर बरामद

Odisha रायगढ़ा की एक फैक्ट्री में 10 हथियारबंद माओवादियों ने फैक्ट्री में घुसकर दो उत्खनन यंत्र पांच टिपर ट्रक और दो ट्रैक्टरों में आग लगा दी। माओवादियों ने घटनास्थल पर कई पोस्टर भी छोड़े। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। जिसके बाद रायगढ़ा पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की। पुलिस ने मौके से मिले पोस्टर को बरामद कर लिया है।

Odisha: रायगढ़ा में माओवादियों ने फैक्ट्री में घुसकर 9 ट्रकों और मशीनों में लगाई आग

Your browser does not support the audio element.

संतोष कुमार पांडेय, अनुगुल। ओडिशा में शुक्रवार की रात रायगढ़ा जिले के मुनिगुड़ा स्थित एक फैक्ट्री स्थल में घुसकर माओादियों ने उत्पात मचाया। सशस्त्र माओवादियों ने लगभग नौ भारी उपकरणों और टिपर ट्रकों में आग लगा दी। घटना मुनिगुड़ा के देवकुपुली चौक से सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक, 10 हथियारबंद माओवादियों के एक समूह ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया। उन्होंने दो उत्खनन यंत्र, पांच टिपर ट्रक और दो ट्रैक्टरों में आग लगा दी। मामले की जानकारी मिलने के बाद रायगढ़ा पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की। पुलिस ने मौके से माओवादी पोस्टर भी बरामद किए हैं। दो लोगों की गोली मारकर की थी हत्या गौरतलब है कि इससे पहले ओडिशा के मलकानगिरी जिला और छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के सीमा के आसपास किसी अज्ञात स्थान पर आयोजित प्रजा अदालत में माओवादियों ने पुलिस मुखबिर होने के संदेह में दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतकों की पहचान ताड़मेटला गांव के उपसरपंच मडवी गंगा और उसी गांव के सिख कबासी सुका के रूप में की गई। माओवादी ने लोगों को चेतावनी देते हुए पर्चे और पोस्टर भी छोड़े कि यदि वे पुलिस के साथ मिलेंगे तो उनका भी यही हश्र होगा। रिपोर्ट सामने आने के बाद सुकमा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

Edited By: Roma Ragini