ओडिशा: 4 साल की बच्ची को उठाकर ले जा रहा था लकड़बग्घा, जबड़े से छीन लाई मां
ओडिशा के मालकानगिरी में एक मां ने अपनी चार साल की बेटी को लकड़बग्घे से बचाने के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी।
HighLights
मां ने चार साल की बेटी को लकड़बग्घे से बचाया।
बच्ची घायल होकर अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर।
वन विभाग घटना की जांच कर रहा, गांव में दहशत।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के मालकानगिरी जिले में एक मां ने अपनी चार वर्षीय बेटी की जान बचाने के लिए लकड़बग्घे से भिड़कर अदम्य साहस का परिचय दिया।
मैथिली ब्लॉक के तेमरुपल्ली पंचायत अंतर्गत जंद्रागुड़ा गांव में सोमवार को हुई इस घटना ने पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना दिया है।
जानकारी के अनुसार, चार साल की बच्ची घर के बरामदे में सो रही थी। इसी दौरान पास के जंगल से एक लकड़बग्घा गांव में घुस आया और बच्ची को उठाकर ले जाने की कोशिश करने लगा।
बच्ची की चीख सुनकर उसकी मां मेके मड़कामी तुरंत बाहर दौड़ी और बिना अपनी जान की परवाह किए जंगली जानवर का सामना कर बेटी को उसके चंगुल से छुड़ा लिया।
बच्ची अस्पताल में भर्ती
हालांकि, इस दौरान बच्ची को शरीर के कई हिस्सों में चोटें आईं। परिजनों ने उसे तत्काल मैथिली अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार बच्ची की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारी अस्पताल पहुंचे और परिवार से घटना की जानकारी ली। विभाग की ओर से यह भी जांच की जा रही है कि लकड़बग्घा जंगल से निकलकर गांव तक कैसे पहुंचा और आबादी वाले इलाके में प्रवेश करने की वजह क्या रही।
इस घटना के बाद गांव और आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से जंगली जानवरों की आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है।
वहीं, मेके मड़कामी की बहादुरी की हर ओर सराहना हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मां ने जिस साहस और तत्परता से अपनी बेटी की जान बचाई, वह मातृत्व के अद्वितीय साहस का उदाहरण है।
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