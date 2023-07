जब शेरों के बीच फंसे 30 लोग, नंदनकानन लायन सफारी में छूटे पर्यटकों के पसीने; डेढ़ घंटे तक अटकी रही सबकी सांसे

नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में लायन सफारी का आनंद लेने के लिए पहुंचे पर्यटकों की धड़कनें उस समय बढ़ गई जब शेर खुद उनके बस के चक्कर लगाने लगे। मौज-मस्ती के बीच 30 पर्यटकों से भरे बस में सन्नाटा छा गया। बस में बच्चे और महिलाएं भी सवार थे। किसी प्रकार का कोई घटना ना हो इसके लिए हर कोई मन ही मन दुआ करने लगा।

ओडिशा के नंदनकानन लायन सफारी में फंसी पर्यटकों की बस (फोटो इंटरनेट मीडिया)

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में लायन सफारी का आनंद लेने के लिए पहुंचे पर्यटकों की धड़कनें उस समय बढ़ गई, जब शेर खुद उनके बस के चक्कर लगाने लगे। मौज-मस्ती के बीच 30 पर्यटकों से भरे बस में सन्नाटा छा गया। बस में बच्चे और महिलाएं भी सवार थे। किसी प्रकार का कोई घटना ना हो, इसके लिए हर कोई मन ही मन दुआ करने लगा। इधर, जंगल का राजा बस से दूर हटने को तैयार नहीं था। करीब डेढ़ घंटे तक जंगल के बीच पर्यटकों से भरी बस खड़ी रही। हालांकि, तकरीबन डेढ़ घंटे बाद दूसरी बस पहुंची, जिसके जरिए पर्यटकों को सफारी से सुरक्षित बाहर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक, शनिवार को नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में बस के जरिए 30 पर्यटक लायन सफारी का आनंद ले रहे थे। तभी बस का संतुलन बिगड़ गया और बस सड़क के किनारे गड्ढे में खिसक गई। इसके बाद बस बस के चारों तरफ शेर घुमने लगे। इससे बस में सवार लोगों में काफी डर और दहशत का माहौल बन गया। संबंधित अधिकारियों को मामले के बारे में तुरंत सूचित किया गया और आवश्यक उपाय किए गए। कड़ी मसक्कत के बाद शेरों को उनके बेड़े में छोड़ा गया। इसके बाद पर्यटकों को एक अन्य बस के जरिए लायन सफारी से बाहर किया गया। वहीं, नंदनकानन अभयारण्य की तरफ से इस घटना के जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। यह घटना किस परिस्थिति में हुई उसकी जांच की जा रही है। गौरतलब है कि इससे पहले 2021 में भी चिड़ियाघर में लायन सफारी के अंदर एक बस कीचड़ में फंस गई थी। फिर यात्रियों को वापस लाने के लिए एक और सफारी बस भेजी गई।

