ओडिशा में गर्भवती युवती की शादीशुदा प्रेमी ने की हत्या, 'दृश्यम' स्टाइल में आंध्र प्रदेश में दफनाया शव

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के कोरापुट जिले की एक युवती की हत्या के सनसनीखेज मामले ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में सामने आए इस मामले में पुलिस को हत्या और शव छिपाने का तरीका फिल्म 'दृश्यम' की याद दिला रहा है। मृतका ओडिशा के कोरापुट जिले के दसमंतपुर क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार, युवती आंध्र प्रदेश के एक युवक के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। आरोप है कि युवक ने उसकी हत्या करने के बाद शव को दो दिनों तक छिपाकर रखा और बाद में गजपतिनगरम क्षेत्र में दफना दिया। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और साइबर जांच की मदद से मामले का पर्दाफाश करते हुए शव बरामद कर लिया।

दो बीबी होने के बाद तीसरा संबंध पुलिस ने मुख्य आरोपी के साथ उसके एक सहयोगी को भी गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी की पहले से दो पत्नियां हैं। इसके बावजूद उसने कोरापुट की युवती को प्रेमजाल में फंसाकर अपने साथ रखा था। बताया जा रहा है कि युवती गर्भवती भी थी।