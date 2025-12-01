Language
    Odisha News: केआईआईटी में एक और छात्र ने की खुदकुशी, पुलिस ने शुरू की जांच-पड़ताल

    By SHESH NATH RAIEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 06:26 PM (IST)

    ओडिशा के केआईआईटी संस्थान में एक और छात्र ने आत्महत्या कर ली है। यह घटना छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंता पैदा करती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। संस्थान में पहले भी आत्महत्या की घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे छात्रों में भय का माहौल है।

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में केआईआईटी विश्वविद्यालय के हॉस्टल के अंदर एक और छात्र का लटकता हुआ शव बरामद हुआ है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए कैपिटल अस्पताल भेजा।

    मृतक छात्र का नाम राहुल यादव है जो कि छत्तीसगढ़ का रहना वाला है और वह कम्प्यूटर साइंस प्रथम वर्ष का स्टूडेंट था। पुलिस को संदेह है कि यह एक आत्महत्या का मामला हो सकता है।

    सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, छात्र राहुल यादव ने रविवार रात में पंखे से लटककर खुदकुशी की है। राहुल हॉस्टल के रूम में अकेला रहता था। घटना के बाद मृतक के परिवार को इसकी सूचना दे दी गई है।

    आत्महत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस जांच के बाद घटना की सच्चाई सामने आएगी।केआईआईटी विश्वविद्यालय परिसर में लगातार हो रही छात्र-छात्राओं की आत्महत्या ने अभिभावकों और बुद्धिजीवियों के बीच चिंता पैदा कर दी है।

    वहीं, इस घटना के बाद भाजपा विधायक सरोज पाढ़ी ने कहा है कि हमारी सरकार केआईआईटी यूनिवर्सिटी के एक छात्र की मौत की जांच पर कड़ी नजर रख रही है। पाढ़ी ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि जांच पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ की जाए।

    उन्होंने कहा कि सरकार इस घटना की जांच पर कड़ी नजर रख रही है। अगर केआईआईटी दोषी पाया जाता है, तो सरकार निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

    मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी लगातार जोर देते आए हैं कि दोषियों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा।यदि कोई अनियमितता मिलती है, तो केआईआईटी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, हम मुख्यमंत्री से भी केआईआईटी के खिलाफ कठोर कदम उठाने का आग्रह करेंगे।

    गौरतलब है कि उक्त विश्वविद्यालय की कंप्यूटर साइंस की प्रथम वर्ष की छात्रा त्रिसा उर्फ शनि (18) ने बीते 2 मई को आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में इन्फोसिटी थाना पुलिस ने एक अपमृत्यु मामला दर्ज कर घटना की जांच जारी रखी थी। घटनास्थल से मृत छात्रा का मोबाइल, लैपटॉप और कुछ कॉपियां ज़ब्त कर जांच के लिए राज्य फॉरेंसिक लैब भेजी गई थीं। इस घटना को लेकर नेपाल के विदेश मंत्री ने भी चिंता जताई थी।