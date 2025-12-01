Odisha News: केआईआईटी में एक और छात्र ने की खुदकुशी, पुलिस ने शुरू की जांच-पड़ताल

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में केआईआईटी विश्वविद्यालय के हॉस्टल के अंदर एक और छात्र का लटकता हुआ शव बरामद हुआ है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए कैपिटल अस्पताल भेजा।

मृतक छात्र का नाम राहुल यादव है जो कि छत्तीसगढ़ का रहना वाला है और वह कम्प्यूटर साइंस प्रथम वर्ष का स्टूडेंट था। पुलिस को संदेह है कि यह एक आत्महत्या का मामला हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, छात्र राहुल यादव ने रविवार रात में पंखे से लटककर खुदकुशी की है। राहुल हॉस्टल के रूम में अकेला रहता था। घटना के बाद मृतक के परिवार को इसकी सूचना दे दी गई है।

आत्महत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस जांच के बाद घटना की सच्चाई सामने आएगी।केआईआईटी विश्वविद्यालय परिसर में लगातार हो रही छात्र-छात्राओं की आत्महत्या ने अभिभावकों और बुद्धिजीवियों के बीच चिंता पैदा कर दी है। वहीं, इस घटना के बाद भाजपा विधायक सरोज पाढ़ी ने कहा है कि हमारी सरकार केआईआईटी यूनिवर्सिटी के एक छात्र की मौत की जांच पर कड़ी नजर रख रही है। पाढ़ी ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि जांच पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ की जाए।

उन्होंने कहा कि सरकार इस घटना की जांच पर कड़ी नजर रख रही है। अगर केआईआईटी दोषी पाया जाता है, तो सरकार निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी लगातार जोर देते आए हैं कि दोषियों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा।यदि कोई अनियमितता मिलती है, तो केआईआईटी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, हम मुख्यमंत्री से भी केआईआईटी के खिलाफ कठोर कदम उठाने का आग्रह करेंगे।