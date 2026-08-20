ओडिशा में बैतरणी नदी के तटबंध में 50 फीट का कटाव, 4 पंचायतों पर बाढ़ का गंभीर खतरा

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के केंद्रापड़ा जिले के राजकनिका क्षेत्र में बुधवार रात बैतरणी नदी के तटबंध में करीब 50 फीट का कटाव हो गया, जिससे आसपास के चार पंचायतों पर बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। कटाव के बाद नदी का पानी आबादी वाले इलाकों की ओर बढ़ने लगा है, जिससे ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है।

जानकारी के अनुसार, यह कटाव राजकनिका के कानपुर-गुंथल सड़क के पास हुआ। तटबंध टूटने के बाद बैतरणी नदी का पानी तेजी से नजदीकी गांवों की ओर बहने लगा। आशंका जताई जा रही है कि इससे चार पंचायतों के अलावा सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि प्रभावित हो सकती है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि कटाव के बाद पानी गांवों की ओर बढ़ रहा है। एक ग्रामीण ने बताया, “तटबंध टूटने के बाद पानी गांव की तरफ बह रहा है। हमें चिंता है कि इससे आसपास के इलाके और खेती की जमीन प्रभावित हो सकती है।”