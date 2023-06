ओडिशा में एक और हादसा: अनियंत्रित होकर घाट से नीचे गिरी पिकअप वैन; चालक समेत दो की मौके पर मौत, 11 गंभीर

कालाहांडी जिले के धरमगढ़ उपमंडल में बुधवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और 11 लोग गंभीर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हादसा जयपटना पुलिस थाना क्षेत्र के ढुलू घाटी में हुआ। सूत्रों का कहना है कि एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर घाट से नीचे गिर गयी जिसमें वाहन चालक समेत दो लोगों की मौके पर ही जान चली गई।

