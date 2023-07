Women Hockey National Championship ओडिशा की स्मार्ट सिटी राउरकेला में चल रही 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन नेश्नल चेंपियनशिप का शुक्रवार को खेला गया फाइनल मैच रोमांचक भरा रहा जिसमें झारखंड को हराकर मध्यप्रदेश ने चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया। रोमांचक फाइनल मैच में मध्यप्रदेश ने झारखंड को 1-0 से हराकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है।

जूनियर महिला हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप: झारखंड को हराकर MP बना चैंपियन, हरियाणा भी जीतकर रहा तीसरे स्थान पर

जागरण संवाददाता, राउरकेला। ओडिशा की स्मार्ट सिटी राउरकेला में चल रही 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन नेश्नल चेंपियनशिप का शुक्रवार को खेला गया फाइनल मैच रोमांचक भरा रहा, जिसमें झारखंड को हराकर मध्यप्रदेश ने चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया। MP ने दी झारखंड को मात रोमांचक फाइनल मैच में मध्यप्रदेश ने झारखंड को 1-0 से हराकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। मध्यप्रदेश की ओर से 22 वें मिनट पर गुरमाइल कौर द्वारा किए गए एक गोल के बदौलत मध्यप्रदेश ने यह जीत अपने नाम कर ली। काफी संघर्ष के बावजूद भी झारखंड की टीम पूरे 60 मिनट के दौरान एक भी गोल नहीं कर पाई थी। हालांकि दोनों ही टीमों ने एक दूसरे में पूरे खेल के दौरान ताबातोड़ हमले किए, लेकिन इसमें मध्यप्रदेश की रक्षापंक्ति मजबूत साबित हुई। उसने झारखंड की टीम को एक भी गोल करने नहीं दिया, जिसके कारण झारखंड को 1 गोल से हारकर दूसरे नंबर पर संतुष्ट होना पड़ा। हरियाणा से हारा छत्तीसगढ़ इसके बाद शाम को साढ़े सात बजे तीसरे व चौथे स्थान के लिए खेले गए मैच में हरियाणा ने छत्तीसगढ़ को 12-2 से हराकर तीसरे स्थान पर कब्जा जमा लिया। जबकि छत्तीसगढ़ को चौथे स्थान पर संतुष्ट होना पड़ा। हरियाणा के ओर से सुखप्रीत कौर ने 3, 9, 12, 51 वें मिनट पर चार गोल , कनिका सिवाच ने 8, 22, 34 वें मिनट पर तीन गोल, सावी ने 16, 23 वें मिनट पर दो गोल, मनीषा ने 15वें मिनट पर, सेजल ने 41 मिनट पर तथा भेतरी ने 6 वें मिनट पर एक-एक गोल दागा था। जबकि छत्तीसगढ़ की ओर से गीता यादव ने 10, 46 वें मिनट पर दो गोल दागे थे।

