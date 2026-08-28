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'मेरी प्रतिष्ठा से खेला तो जलाकर राख कर देंगे', विरोधियों की साजिश पर भड़के केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम

By Kamal Kumar Biswas Edited By: Nishant Bharti
Updated: Fri, 28 Aug 2026 03:00 PM (IST)

केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने अपने खिलाफ रची जा रही राजनीतिक साजिशों पर आक्रामक रुख अपनाया है। उन्होंने विरोधियों पर ...और पढ़ें

HighLights

  1. केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम राजनीतिक साजिशों पर हुए बेहद आक्रामक।

  2. उन्होंने विरोधियों पर पैसा खर्च कर छवि धूमिल करने का आरोप लगाया।

  3. जुएल ओराम ने चुनाव लड़ने और आलाकमान को सूचित करने का ऐलान किया।

जागरण संवाददाता, राउरकेला। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने अपने खिलाफ रची जा रही राजनीतिक साजिशों को लेकर बेहद आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। हाल ही में राउरकेला नगर निगम (आरएमसी) में उनके प्रतिनिधि प्रकाश पासवान और जिला प्रतिनिधि खुशबू यादव को लेकर उठे विवादों के बीच केंद्रीय मंत्री को लगातार निशाना बनाया जा रहा था। इस पूरे घटनाक्रम और भीतरघात से आक्रोशित जुएल ओराम ने विरोधियों के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। 

मीडिया से बातचीत में उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि कुछ लोग पैसा खर्च करके उन्हें बदनाम करने और उनकी राजनीतिक छवि को धूमिल करने का सुनियोजित दुष्प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियों से आए कुछ लोग दल में घुसपैठ कर उन्हें अस्थिर करने के लिए धन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वह कड़ी निंदा करते हैं।

बिना नाम लिए दिलीप राय पर निशाना साधा

राजनीतिक जानकारों और सियासी गलियारों में हो रही चर्चाओं की मानें तो केंद्रीय मंत्री ने अपने इस तीखे बयान के जरिए बिना नाम लिए राज्यसभा सांसद और राउरकेला के कद्दावर नेता दिलीप राय पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा है। 

अपने विरोधियों को खुलेआम चेतावनी देते हुए जुएल ओराम ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि उनकी प्रतिष्ठा पर जो भी हाथ डालेगा, वह उस हाथ को काट कर फेंक देने की ताकत रखते हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि वह देखेंगे कि उनके खिलाफ कौन-कौन काम कर रहा है और फिर उनका आगे क्या हश्र होगा। 

आदिवासी नेता का अपमान करने वालों को जला कर राख कर देंगे 

अपने आदिवासी होने का पुरजोर जिक्र करते हुए उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि जुएल ओराम जैसे कद्दावर आदिवासी नेता का अपमान करने वालों को वह जला कर राख कर देंगे और उन्हें पूरी तरह से साफ कर देंगे।

इस सुनियोजित दुष्प्रचार का करारा जवाब देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि यद्यपि पहले उन्होंने चुनाव न लड़ने का मन बनाया था, लेकिन अब इन साजिशकर्ताओं को उनकी सही हैसियत दिखाने के लिए वह एक बार फिर पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। 

षड्यंत्र को लेकर उन्होंने जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात

ओराम ने कहा कि वे अपनी पार्टी को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और दल ने उन्हें जो भी सम्मान व स्थान दिया है, उससे वे पूरी तरह संतुष्ट हैं। अपने खिलाफ हो रहे इस षड्यंत्र को लेकर उन्होंने जनरल सेक्रेटरी मानस मोहंती से मुलाकात कर उन्हें पूरी स्थिति से विस्तार से अवगत करा दिया है। 

इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पूरे मामले से वह पार्टी के आलाकमान (केंद्रीय नेतृत्व) को भी अवगत कराएंगे, ताकि उनके खिलाफ रची जा रही साजिशों पर न्यायोचित चर्चा हो सके।

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