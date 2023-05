झारसुगुड़ा उपचुनाव: दीपाली दास ने तोड़ा अपने पिता का रिकॉर्ड, 107198 वोट लाकर बनाया नया रिकॉर्ड

संसू, झारसुगुड़ा। झारसुगुड़ा उपचुनाव में बीजेडी प्रत्याशी दीपाली दास ने जीत हासिल की है। दीपाली ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी प्रत्याशी टंकधर त्रिपाठी से 48721 वोट हराया। बीजेडी की इस भारी जीत ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। जीत से बीजेडी खेमे में जश्न का माहौल है। इसके साथ ही दीपाली दास ने अपने पिता नव दास का रिकॉर्ड भी तोड़ा।

VIDEO | Jharsuguda bypoll results: "Today, Naba Das' name has returned back to Jharsuguda," says BJD's winning candidate Dipali Das. pic.twitter.com/XNf5jPSfeD May 13, 2023

दीपाली ने तोड़ा अपने पिता का रिकॉर्ड

दीपाली जीत के मामले में अपने पिता से एक कदम आगे हैं। साल 2019 में नव दास ने 45,699 मतों के अंतर से झारसुगुड़ा विधानसभा का चुनाव जीता था। इस बार नव दास के निधन के बाद हुए उपचुनाव में उनकी बेटी दीपाली ने 48 हजार 237 मतों के अंतर से जीत हासिल की। ताजा जानकारी के मुताबिक, दीपाली को 1 लाख 7 हजार 198 वोट मिले हैं। बीजेपी प्रत्याशी टंकधर त्रिपाठी को 58,477 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार को महज 4,496 वोट मिले।

#WATCH | Jharsuguda, Odisha: Biju Janata Dal (BJD) workers celebrate and raise slogans as party's candidate Dipali Das wins #JharsugudaBypoll. She is the daughter of slain Odisha Health Minister Naba Kishore Das. pic.twitter.com/x6hTffJMBA May 13, 2023

पिता से अधिक मिले बेटी को मिले वोट

गौरतलब है कि पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में नव दास कुल 98,620 मतों से निर्वाचित हुए थे। उनका वोट प्रतिशत 55.97 रहा। जबकि उनकी बेटी ने इस चुनाव में 60.93 प्रतिशत वोट लाकर अपने पिता के रिकार्ड को तोड़ा है।

बीजेपी उम्मीदवार टंकधर त्रिपाठी पिछले बीजेपी उम्मीदवार दिनेश जैन से ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब रहे हैं क्योंकि पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश जैन को 52,921 वोट मिले थे। उन्हें 30.04 फीसदी वोट मिले थे। इस बार बीजेपी प्रत्याशी टंकाधर त्रिपाठी को 58,477 वोट मिले, जो कि 33.24 फीसद है।

Odisha's #JharsugudaBypoll | Biju Janata Dal (BJD) candidate Dipali Das wins by a margin of around 48000 votes, garnering over 1 lakh total votes. Dipali is the daughter of slain Odisha Health Minister Naba Kishore Das. pic.twitter.com/uOYZWb1lNg— ANI (@ANI) May 13, 2023

मुख्‍यमंत्री ने फोन पर दी दीपाली को बधाई

मुख्यमंत्री ने बीजद उम्मीदवार दीपाली दास से फोन पर बात की और झारसुगुडा उपचुनाव में शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी। इस जीत के साथ ही मुख्यमंत्री ने झारसुगुड़ा की विकास प्रक्रिया में तेजी लाने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने बीजद उम्मीदवार को भारी अंतर से जीत दिलाने के लिए झारसुगुड़ा के लोगों का आभार भी व्यक्त किया।

नव दास हत्‍याकांड

गौरतलब है कि बीते 29 जनवरी को एएसआई गोपाल दास को गांधी चौक पर यातायात प्रबंधन के लिए तैनात किया गया था क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री नव किशोर दास को पास के एक पार्टी कार्यक्रम में शामिल होना था। कुछ देर बाद नव दास मौके पर पहुंचे और वाहन से उतरते ही गोपाल ने मंत्री पर गोली चला दी थी।