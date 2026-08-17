ओडिशा: जाजपुर में बाढ़ का संकट बरकरार, 242 गांव अब भी जलमग्न; CM ने लिया हालात का जायजा

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के जाजपुर जिले में बाढ़ की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। बैतरणी और ब्राह्मणी नदियों के उफान के कारण जिले के कई निचले इलाके पानी से घिरे हुए हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने दशरथपुर क्षेत्र का दौरा कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की।

जानकारी के अनुसार, दशरथपुर में बैतरणी नदी अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि जेनापुर में ब्राह्मणी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। दोनों नदियों और उनकी सहायक धाराओं के प्रभाव से बरी, जाजपुर और दशरथपुर सहित कई इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है।

जिले के आठ ब्लॉकों के 242 गांव अब भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, जिससे हजारों लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई गांवों का संपर्क मुख्य सड़कों से कट गया है और लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

फसलों को भारी नुकसान बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। धान और सब्जियों की फसलें पानी में डूबने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। लगातार जलभराव से किसानों की चिंता बढ़ गई है और उन्हें आर्थिक नुकसान की आशंका सता रही है।

राहत एवं बचाव कार्य तेज जिला प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को तेज कर दिया है। बाढ़ प्रभावित लोगों को पका हुआ भोजन, पेयजल और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही बचाव और पुनर्वास कार्य भी लगातार जारी हैं।

मुख्यमंत्री माझी ने अधिकारियों को राहत कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने और प्रभावित लोगों तक हर संभव सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।