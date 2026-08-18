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पुरी जगन्नाथ मंदिर में सुरक्षा चूक: अंलाबेढ़ा और भोग मंडप तक पहुंचा युवक, सुरक्षाकर्मियों में मचा हड़कंप

By Digital Desk Edited By: Piyush Pandey
Updated: Tue, 18 Aug 2026 08:23 AM (IST)

एक युवक के श्री जगन्नाथ मंदिर के अंलाबेढ़ा तक चढ़ने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।

युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। (जागरण)

युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। (जागरण)

HighLights

  1. युवक श्री जगन्नाथ मंदिर के अंलाबेढ़ा तक चढ़ा।

  2. सुरक्षाकर्मियों ने मानसिक रूप से अस्थिर युवक को उतारा।

  3. घटना से मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल।

जागरण संवाददाता, पुरी। श्री जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए। मंगलवार को एक युवक श्री मंदिर के अंलाबेढ़ा तक चढ़ गया और काफी देर तक मंदिर के विभिन्न हिस्सों पर घूमता रहा। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था में हड़कंप मच गया।

जानकारी के अनुसार, युवक श्री मंदिर के अंलाबेढ़ा तक पहुंच गया था। इसके बाद वह नीचे उतरकर भोग मंडप और गुमुट के ऊपर भी घूमता रहा।

युवक काफी देर तक मंदिर के ऊपर मौजूद रहा। सुरक्षाकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा। युवक की पहचान माधव गोपीनाथ नायक के रूप में हुई है।

बताया जा रहा है कि वह लगातार रो रहा था और उसकी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं लग रही थी। सुरक्षा प्रशासन के अनुसार, पूछताछ के दौरान भी युवक की मानसिक स्थिति अस्थिर प्रतीत हुई।

युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती

युवक मूल रूप से बरगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है। वह छत्तीसगढ़ के कुटेला सरायपाली, महासमुंद रोड इलाके में रह रहा था। उसकी उम्र करीब 25 से 30 वर्ष के बीच बताई जा रही है।

सुरक्षाकर्मियों द्वारा नीचे उतारे जाने के बाद युवक को इलाज के लिए पुरी सदर मुख्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उसका उपचार जारी है। इस घटना ने एक बार फिर श्री मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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