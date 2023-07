बंगाल की खाड़ी में बनने जा रहे हैं दो कम दबाव का क्षेत्र; प्रदेश में होगी झमाझम बारिश, 17 जुलाई से दिखेगा असर

ओडिशा में लोग खासकर धान की खेती करने वाले किसान कम बारिश को लेकर शिकायतें कर रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि आने वाले दिनों में राज्‍य में भरपूर बारिश होगी। इसके पीछे वजह उत्तर-पश्चिम बंगोपसागर में कम दबाव का क्षेत्र बनना है और 21 जुलाई को इसके गहरे होने के आसार हैं। 17 जुलाई से इसका असर दिखने लगेगा।

ओडिशा में आने वाले दिनों में होगी खूब बारिश।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक लगातार दो कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। दोनों कम दबाव के क्षेत्र के सक्रिय होकर गहरे दबाव में तब्दील होने की उम्मीद है और इसके प्रभाव से प्रदेश में अगले दो सप्ताह तक राज्य में अच्छी मात्रा में बारिश होगी। ओडिशा में आने वाले दिनों में होगी खूब बारिश मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ आगामी 19 जुलाई के आस-पास उत्तर-पश्चिम बंगोपसागर में पुन: एक-एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। यह कम दबाव का क्षेत्र 21 जुलाई तक गहरे दबाव में तब्दील हो जाएगा। फिर इसे पश्चिम-उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ की तरफ जाने की संभावना है। इससे प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा होने के पूरे आसार हैं। 21 से 27 जुलाई के बीच बन सकता है कम दबाव का क्षेत्र उसी तरह से अगला कम दबाव का क्षेत्र 21 से 27 जुलाई के बीच बन सकता है और इसके भी गहरे दबाव में तब्दील होने की संभावना है। जीएफएस माॅडल के आकलन के मुताबिक, 19-20 जुलाई को एक कम दबाव का क्षेत्र एवं 24 जुलाई को और एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की उम्मीद है। दोनों कम दबाव के क्षेत्र ओडिशा के निकटवर्ती क्षेत्र में बनने की संभावना है। उसी तरह से मौसम विभाग के विस्तारित रेंज माॅडल आकलन के मुताबिक वर्तमान समय में राज्य में अच्छी वर्षा होने की संभावना है। 14 जुलाई से 10 अगस्त तक ओडिशा में वर्षा का परिमाण अच्छा रहने वाला है। खासकर 21 से 27 जुलाई के बीच अधिक वर्षा होगी। 17 जुलाई से बढ़ेगा वर्षा का परिणाम क्षेत्र मौसम विभाग केंद्र का कहना है कि 16 जुलाई को उत्तर-पश्चिम बंगोपसागर में चक्रवाती परिसंचरण बन सकता है। वर्तमान मौसमी ट्रफ के साथ पश्चिम केंद्रीय एवं पार्श्ववर्ती दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर में चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इससे राज्य में लगातार वर्षा होने की संभावना है। 17 जुलाई से वर्षा का परिमाण बढ़ेगा।

