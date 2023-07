Odisha: भुवनेश्वर में IPS सागरिका के माता-पिता पर हमला, बीच सड़क पर रोककर लूट की कोशिश

ओडिशा में कमिश्नरेट पुलिस ने राजधानी में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सेफ सिटी ड्राइव अभियान चलाया है। पीओपीडी और टीम-60 का भी गठन किया गया है। लेकिन इसके बावजूद अपराध दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। भुवनेश्वर की पूर्व ट्रैफिक डीसीपी और बालेश्वर की मौजूदा एसपी सागरिका नाथ के परिवार पर बीते रोज हुआ हमला इसका ताजा उदाहरण है।

राजधानी में IPS सागरिका के माता-पिता पर हमला

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी में कानून और व्यवस्था की स्थिति चरमराती हुई दिख रही है। अपराधियों के खिलाफ पुलिस की निष्क्रियता खुद पुलिस को ही महंगी पड़ रही है। दरअसल, भुवनेश्वर की पूर्व ट्रैफिक डीसीपी और बालेश्वर की मौजूदा एसपी सागरिका नाथ के परिवार पर बीते रोज हुआ हमला इसका ताजा उदाहरण है। जानकारी के मुताबिक, आईपीएस सागरिका नाथ के माता-पिता रविवार की रात कार से आमरी अस्पताल के पास सत्यसाईं एन्क्लेव स्थित अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान घाटिकिया में सुनसान इलाके में दो बदमाशों ने उन्हें रोकने से पहले काफी देर तक बाइक से पीछा किया। बदमाशों ने उनकी कार के सामने बाइक खड़ी कर दी। बाद में दंपती को कार से उतारकर धक्का-मुक्की की। उनके पास जो भी पैसे, मोबाइल फोन थे, उसे देने की धमकी दी। लेकिन सागरिका के पिता ने बदमाशों को रोक दिया और उनके बीच हाथापाई शुरू हो गई। आरोपी ने गुस्से में आकर दंपती पर हमला कर दिया। चीख-पुकार सुनकर कुछ स्थानीय लोग पहुंचे और पकड़े जाने के डर से बदमाश बाइक छोड़कर फरार हो गए। सूचना पर भरतपुर पुलिस ने घायल दंपती को इलाज के लिए आमरी अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, राजधानी में एक उच्च पदस्थ अधिकारी के माता-पिता से लूट और हमले के बारे में पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। अपराध पर नहीं लग रही लगाम, ये घटनाएं दे रहीं गवाही यहां उल्लेखनीय है कि सिर्फ रविवार की घटना ही नहीं, राजधानी में हर रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे अपराधियों के मनोबल बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले बरगड़ थाने की एक महिला पुलिसकर्मी पर कुछ बदमाशों ने हमला कर लहूलुहान कर दिया था।

नए साल की रात साइंस पार्क के पास महिला पुलिस स्टेशन की एसआई शुभश्री नायक पर भी हमला किया गया था।

वह ड्यूटी से घर लौट रही थीं, तभी कुछ बदमाशों ने तलवार भुजाली लेकर उनका पीछा किए थे।

पिछले साल 17 दिसंबर को शरारती तत्वों के एक समूह ने 120 बटालियन के पास काम करने वाली एक महिला यातायात पुलिस कर्मी के साथ बदसलूकी किए थे।

इसी तरह 18 दिसंबर को दहेज उत्पीड़न के एक मामले की जांच करने जा रही महिला थाना पुलिस और टीम को आरोपियों के परिजनों ने लाठी डंडा लेकर खदेड़ दिया था।

