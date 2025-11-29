IND vs SA: बारबाटी स्टेडियम में T20 की तैयारी को लेकर OCA ने की बैठक, सुरक्षा और व्यवस्था पर जोर

संवाद सहयोगी,कटक। कटक के बारबाटी स्टेडियम में आगामी 9 दिसंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका टीम के बीच एक टी 20 क्रिकेट मुकाबला खेला जाएगा । उस मैच के लिए ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन यानी ओसीए की ओर से एक तैयारी बैठक आयोजित हो गई है।

ओसीए के अध्यक्ष पंकज लोचन मोहंती की अध्यक्षता में ओसीए सम्मेलन कक्ष में चली इस बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, बिजली आवंटन, मेडिकल सेवा,परिवहन, आईटी, गेट कंट्रोल, टिकट व्यवस्था,फ्लड लाइट संचालन, नेट प्रैक्टिस व्यवस्था आदि विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा किया गया था।

इस बैठक में ओसीए सचिव संजय बेहेरा, उपाध्यक्ष जगमोहन पटनायक, संयुक्त सचिव प्रभात कुमार भोल, कोषाध्यक्ष विकास प्रधान,ऐप्स काउंसिल सदस्य प्रताप चंद्र प्रधान, ओसीए सीईओ सुब्रत कुमार बेहेरा, ओसीए पूर्व सचिव आशीर्वाद बेहेरा,ओडिशा ओलंपिक संघ के सचिव अभिजीत पाल, पूर्व क्रिकेटर संजय राउल और विभिन्न सब कमेटी के सदस्य इस मौके पर मौजूद थे।

मैच से पहले स्टेडियम के तमाम गैलरी की जांच दूसरी ओर बारबाटी स्टेडियम मैच से पहले स्टेडियम के तमाम गैलरी की जांच पड़ताल किया गया है और उसकी नमूना इकट्ठा करने की प्रक्रिया खत्म हुई है आईआईटी भुवनेश्वर के चार सदस्यों वाली तकनीकी टीम ने इस प्रक्रिया को शुक्रवार खत्म किया है।