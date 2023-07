स्वास्थ्य मंत्री निरंजन पुजारी के जिले सुवर्णपुर में एम्‍बुलेंस न मिलने की घटनाएं अब आम होती जा रही हैं जिसके चलते मरीजों को अस्‍पताल लाने या यहां से ले जाने के लिए साइकिल या ठेले का सहारा लेना पड़ रहा है। इन घटनाओं ने अब स्वास्थ्य सेवा को लेकर सरकार की तरफ से किए जा रहे दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मरीज को ट्रॉली में चढ़ाकर अस्पताल ले जाते लोग।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में एक बार फिर से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में घोर लापरवाही सामने आयी है। स्वास्थ्य मंत्री निरंजन पुजारी के जिले में मरीज को 108 एम्‍बुलेंस नहीं मिली। यह घटना सुवर्णपुर जिले के बिनिका शहर में हुई। इसके बाद स्थानीय लोग मरीज को ट्रॉली में चढ़ाकर अस्पताल ले गए। ट्रॉली से अस्‍पताल लाया गया मरीज बिनिका कस्बे का रहने वाला हालू नायक नाम का एक व्यक्ति कल बस स्टैंड के पास बेहोश पड़ा मिला था। स्थानीय लोगों ने इसे देखा और उसे अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस के लिए विनिका अस्पताल को फोन किया। हालांकि, उस समय अस्पताल में एम्‍बुलेंस उपलब्ध नहीं थी। वह दूसरे मरीज को लेने के लिए बाहर गई हुई थी। मेडिकल टीम ने कहा एम्बुलेंस आने में देरी होगी। अंत में स्थानीय लोग एक ट्रॉली में हालू को बिनिका अस्पताल ले आए, जो अब चर्चा का विषय है। जिले में एम्‍बुलेंस न मिलने की घटनाएं आम लोगों का कहना है कि अगर स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले में मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिलती है, तो उपनगरों में मरीजों को कैसी स्वास्थ्य सेवा मिलती होगी। अस्पताल से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। यहां उल्लेखनीय है कि मरीजों को एम्बुलेंस ना मिलने की यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि इस तरह की घटनाएं आए दिन कहीं न कहीं से आती रहती हैं। अब स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले से आई इस घटना ने स्वास्थ्य सेवा को लेकर सरकार की तरफ से किए जा रहे दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साईकिल पर शव को बांधकर ले गए लोग अभी बीते महीने ही यहीं से इस तरह की एक और घटना सामने आई थी, जिसमें सुवर्णपुर के एक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र में एक महिला की मौत हो जाने के बाद शव को ले जाने के लिए कोई एम्‍बुलेंस नहीं मिला। इसके बाद स्‍वजन साईकिल पर शव को बांधकर ले गए। यह घटना जिले के मेघाला गांव की है।

Edited By: Arijita Sen