जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। घर में घुसकर एक नाबालिग छात्रा का गला काटकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। घटना बलांगीर जिले के निखिलनगर में हुई। नाबालिग बच्ची शेषाद्री नाग 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। जानकारी के मुताबिक, लड़की के माता-पिता गुरुवार सुबह काम पर गए थे। इस समय लड़की घर में अकेली थी। घर से बाहर निकले मां-बाप को इस बात पर हुआ शक लड़की के माता-पिता ने उसे खाना बनाने और खाना लेकर 12 बजे तक काम पर पहुंचने के लिए कहा था। हालांकि, लड़की अपने माता-पिता के लिए समय पर भोजन नहीं ले जा सकी। इसके बाद माता-पिता ने फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया। इस पर उन्‍हें शक हुआ तो वे घर लौट आए। उन्हें घर में बच्ची का खून से लथपथ शव पड़ा मिला। बच्‍ची की मौत से इलाके में फैली सनसनी उन्होंने अपने पड़ोसियों से पूछताछ की और पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। लड़की की हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। यह पता नहीं चल पाया है कि क्या कोई पुरानी दुश्मनी थी या कोई अन्य कारण। पुलिस मामला दर्ज कर घटना की जांच कर रही है। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है कि आखिर किसने और क्यों इस बच्ची की इस तरह से बेरहमी से हत्या की है।

