बुर्ला स्थित वीर सुरेंद्र साय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में इस दौरान कुलपति के लिए गए एक फैसले को लेकर हंगामे का दौर जारी है। इस नए आदेश के मुताबिक अब यहां पढ़ने वाले स्‍टूडेंट्स कार या बाइक से यूनिवर्सिटी नहीं आ सकेंगे और हॉस्‍टल में रहने वाले छात्र-छात्राएं भी अपने पास साइकिल के अलावा कुछ और नहीं रख सकेंगे। हालांकि इसके पीछे विद्यार्थियों के हित को ही ध्‍यान में रखा गया।

बुर्ला स्थित वीर सुरेंद्र साय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की तस्‍वीर।

संवाद सूत्र, संबलपुर। बुर्ला स्थित वीर सुरेंद्र साय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति की ओर से जारी एक अधिसूचना को लेकर छात्र और छात्राओं में खलबली से मची हुई है और इसे लेकर छात्र और छात्राओं में असंतोष देखा जा रहा है। इस वजह से लिया गया यह फैसला बताया गया है कि कुलपति की ओर से जारी अधिसूचना में छात्र और छात्राओं को बाइक या कार लेकर विश्वविद्यालय नहीं आने समेत हॉस्टल के छात्र और छात्राओं से भी अपने पास बाइक या कार नहीं रखने को कहा गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि सड़क हादसों, देर रात तक बेवजह घूमने-फिरने और असामाजिक गतिविधि पर लगाम कसने की खातिर विश्वविद्यालय की ओर से ऐसा कदम उठाया गया है। कार या बाइक नहीं, साइकिल से आए यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के कुलपति की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, चलित शिक्षा वर्ष से वीर सुरेंद्र साय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छात्र और छात्रा बाइक या कार लेकर पढ़ने नहीं आ सकेंगे। उन्हें साइकिल से यातायात करनी होगी। बुर्ला निकाय क्षेत्र से बाहर रहने वाले छात्र और छात्राओं को सार्वजनिक परिवहन का सहारा लेना होगा। बहुत अधिक जरूरी होने की अवस्‍था में ही छात्र- छात्रा निजी बाइक या कार का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय परिसर में वाहन नहीं ला सकेंगे। इसके लिए उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। बात नहीं माने तो भुगतना पड़ेगा दंड विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से उन छात्र और छात्राओं के अभिभावकों को इस नए निर्देश के बारे में सूचित किए जाने समेत अपने बच्‍चों को दिए गए बाइक या कार वापस ले जाने को कहा गया है। कुलपति ने बताया है कि इस नियम का उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाएगा।

