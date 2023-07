ओडिशा में व्यापार करना है तो लगाना ही पड़ेगा ओडिया भाषा का नेमप्लेट, संस्कृति विभाग सख्ती से लागू कराएगा नियम

ओडिशा सरकार के संस्कृति विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव सत्यब्रत साहू ने कहा कि अगर आप ओडिशा में व्यापार कर रहे हैं तो आपको अनिवार्य रूप से उड़िया भाषा में नेमप्लेट लगाना होगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना वसूला जाएगा। इस संबंध में अब तक प्रशासन की 17 जिलों के विभिन्न व्यावसायिक संघों के साथ बैठकें हो चुकी है।

ओडिशा में व्यापार कर रहे हैं तो ओड़िया भाषा में लगाना होगा नेमप्लेट। जागरण

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर: शनिवार को ओडिशा सरकार के संस्कृति विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव सत्यब्रत साहू ने जोर देते हुए कहा कि अगर आप ओडिशा में व्यापार कर रहे हैं, तो आपको अनिवार्य रूप से उड़िया भाषा में नेमप्लेट लगाना होगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना वसूला जाएगा। विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव साहू ने सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उड़िया भाषा के नेमप्लेट लगाने की आवश्यकता और महत्व पर जोर देते हुए श्रम आयुक्त, जिला श्रम अधिकारी और नगरपालिका कार्यकारी अधिकारी को इस संबंध में कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। 17 जिलों के व्यवसायिक संघों के साथ हो चुकी है बैठक इस संबंध में अब तक प्रशासन की 17 जिलों के विभिन्न व्यावसायिक संघों के साथ बैठकें हो चुकी है। अतिरक्त मुख्य सचिव ने शेष जिलों के अधिकारियों को उड़िया में नेमप्लेट लिखने के संबंध में खास निर्देश दिए हैं। बैठक में नगर निगम के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद उड़िया में नेमप्लेट के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी निर्णय लिया गया। 15 दिनों बाद होगी समीक्षा बैठक बैठक में प्रत्येक 15 दिन में श्रम आयुक्त की अध्यक्षता में उड़िया भाषा, साहित्य और संस्कृति विभाग के निदेशक तथा आवास और शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त सचिव के साथ इसकी प्रगति की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है। नेमप्लेट के लिये नियमों में किया गया संशोधन उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार, सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए ओडिया भाषा में नेमप्लेट लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए 2018 में, राज्य के श्रम और राज्य कर्मचारी विभाग द्वारा ओडिशा दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1956 में आवश्यक संशोधन किए गए थे। पहली बार 5 हजार तो दूसरी बार 25 हजार का देना होगा जुर्माना इस नियम के अनुसार, श्रम और राज्य कर्मचारी बीमा विभाग द्वारा उल्लंघन करने वाले को सात दिन की नोटिस दी जाएगी। इसके बाद भी अगर वह नियम का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो फिर उससे पहली बार 5,000 रुपये और दूसरी बार पाए जाने पर 25,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

Edited By: Mohit Tripathi