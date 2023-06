Odisha: कब तक होती रहेंगी मौतें, बहानगा हादसे में घायल एक और यात्री ने तोड़ा दम; मृतकों की संख्या बढ़कर 293

बाहानगा ट्रेन हादसे में घायल होकर इलाज करा रहे एक और यात्री की कटक एससीबी मेडिकल अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। 24 वर्षीय मृतक युवक का नाम मनीष कुमार है और वह बिहार प्रदेश के जमुई इलाके के रहने वाला है। खबर के मुताबिक बाहानगा ट्रेन हादसे में मनीष कुमार गम्भीर रूप से घायल हो गए थे।

कब तक होती रहेंगी मौतें, बहानगा हादसे में घायल एक और यात्री ने तोड़ा दम; मृतकों की संख्या बढ़कर 293

संवाद सहयोगी, कटक। ओडिशा के बाहानगा ट्रेन हादसे में घायल होकर इलाज करा रहे एक और यात्री की कटक एससीबी मेडिकल अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। 24 वर्षीय मृतक युवक का नाम मनीष कुमार है और वह बिहार प्रदेश के जमुई इलाके के रहने वाला है। खबर के मुताबिक बाहानगा ट्रेन हादसे में मनीष कुमार गम्भीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें गम्भीर अवस्था में कटक के एससीबी मेडिकल अस्पताल के सेंट्रल आईसीयू में भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान गुरुवार को उनकी मौत हो गई है। गुरुवार अपराह्न के समय मनीष की मृत्यु होने की जानकारी अस्पताल की तरफ से दी गई है। मृतकों की संख्या बढ़कर पहुंची 293 गौरतलब है कि बालेश्वर जिले के बाहानगा रेल हादसे में वर्तमान समय तक 293 लोगों की मृत्यु हो गई है। उसी तरह से घायलों की संख्या 800 से अधिक थी। 22 घायलों का चल रहा इलाज रेल हादसे के बाद एससीबी मेडिकल अस्पताल में भर्ती होने वाले कुल 202 यात्रियों में से 5 की मौत एससीबी मेडिकल में हो चुकी है। वर्तमान (गुरूवार तक) कुल 22 यात्री एससीबी मेडिकल में इलाज करवा रहे हैं। इन यात्रियों में से अब भी 5 की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें आईसीयू में रखा गया है, जबकि 17 यात्रियों का इलाज वार्ड में किया जा रहा है। Odisha Train Tragedy: पीछे छूट रही दर्दनाक यादें, पटरी पर लौट रही जिंदगी, बाहानगा में ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू

