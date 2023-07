भुवनेश्वर-कटक आधे घंटे की बारिश में जलमग्न, मेयर को दिल्ली की चिंता, बोलीं- सुप्रीम कोर्ट परिसर में घुसा पानी

बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के प्रभाव से राजधानी भुवनेश्वर सहित पूरे प्रदेश में वर्षा हो रही है। शनिवार सुबह-सुबह जुड़वा नगरी राजधानी भुवनेश्वर और व्यापारिक नगरी कटक में हुई आधे घंटे की वर्षा ने दोनों महानगरों में नगर निगम की तैयारियों की कलई खोल दी है। दोनों शहरों में जलभराव की स्थिति ने नगर निगम की मानसून को लेकर तैयारियों को उजागर कर दिया है।

Odisha News: आधे घंटे की बारिश ने खोली भुवनेश्वर और कटक नगर निगम की कलई, जलमग्न हुईं सड़कें; लोग हलकान

भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के प्रभाव से राजधानी भुवनेश्वर के साथ लगभग पूरे प्रदेश में वर्षा हो रही है। शनिवार सुबह-सुबह जुड़वा नगरी राजधानी भुवनेश्वर और व्यापारिक नगरी कटक में हुई मात्र आधे घंटे की वर्षा ने दोनों महानगरों में नगर निगम की तैयारियों की कलई खोलकर रख दी है। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी भुवनेश्वर इस्कॉन मंदिर के पास एवं ओल्ड डाउन, नयापल्ली, यूनिट-4 में जल भराव से लोगों को नाना प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़ा है। वहीं, कटक शहर के केशरपुर, राउसपटना, मेरिया बाजार, पीठापुर और अन्य क्षेत्रों के निवासियों के लिए जलभराव की स्थिति ने समस्याएं पैदा कर दी है। दोनों शहरों में जलभराव की स्थिति ने कटक नगर निगम (सीएमसी) और भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) की मानसून की तैयारियों को उजागर कर दिया है। राजधानी में हो रही वर्षा के बीच भुवनेश्वर की मेयर सुलोचना दास ने विभिन्न जल भराव वाले इलाकों का दौरा किया और विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को जल निकासी की तत्काल व्यवस्था करने का निर्देश दिया। कटक शहर में बारिश के बाद जलभराव की स्थिति भुवनेश्वर की मेयर को दिल्ली की चिंता हालांकि, इस दौरान मेयर सुलोचना दास ने जलभराव की तुलना दिल्ली से करते हुए पल्ला छाड़ने की कोशिश की। मेयर ने कहा कि अतिरिक्त वर्षा होने से ओवर फ्लो होता है। अतिरिक्त वर्षा के कारण आपने देखा होगा कि दिल्ली में क्या स्थिति हुई है, वहां सुप्रीम कोर्ट परिसर में पानी घुस गया। भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर के पास कावड़िंयों के बना अस्थाई टेंट तेज आंधी-वर्षा में तहस-नहस मेयर बोलीं- ड्रेन में कचरा फेंक देते हैं लोग इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने आरएण्डबी इंजीनियर को बुलाया है। लोगों को समस्या ना हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। ड्रेन से पानी निकल रहा है। हालांकि, मेयर ने लोगों से ड्रेन में कचरा ना फेंकने का अनुरोध किया है। उन्होंने कि लोग ड्रेन में कचरा फेंक दे रहे हैं, जिससे कचरा ड्रेन में फंस जाता है तो भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जयदेव विहार में तेजी से पानी का फ्लो हो रहा है। उल्लेखनीय है कि केवल राजधानी भुवनेश्वर या कटक में ही नहीं बल्कि प्रदेश के तटीय इलाकों के कई हिस्सों में शनिवार को भारी बारिश हुई है, जिससे कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली है।

