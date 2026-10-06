रक्षा क्षेत्र में बड़ी छलांग: HAL ने तैयार किया 2000वां एयरो इंजन, राजनाथ सिंह ने दी 'शक्ति' की नई सौगात

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि 2000वें एयरो इंजन की आपूर्ति केवल एक औद्योगिक उपलब्धि नहीं, बल्कि देश की रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पड़ाव है।

उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि के पीछे इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, तकनीशियनों और कर्मचारियों की कई पीढ़ियों की मेहनत और समर्पण छिपा है। यह उपलब्धि भारतीय सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमता को नई मजबूती प्रदान करेगी।

Today is a historic day for HAL Koraput. The Division has today delivered its 2000th engine. This is more than a production milestone. It is a symbol of six decades of engineering capability, skilled manpower and commitment to strengthening India’s defence preparedness. I am extremely pleased to be part of this remarkable journey. HAL Koraput has also crossed another significant milestone. It has overhauled more than 9,000 engines. Behind these numbers is the skill and dedication of the engineers and technicians who keep India’s critical platforms mission-ready. The production of AL-31FP engines for the Su-30MKI is an important step in strengthening India’s indigenous engine manufacturing capability. Despite global supply-chain disruptions and raw-material challenges, the Koraput team delivered its first engine ahead of schedule. 63 engines have now been delivered. I would like to acknowledge the commitment demonstrated by the team here in its production. HAL is also enhancing annual production capacity from 30 to 50 engines. These capabilities directly contribute to the sustained operational readiness of the IAF’s Su-30MKI fleet. India’s growing fleet of indigenous helicopters requires a strong and reliable indigenous engine ecosystem. HAL is establishing a second production line for Shakti engines at Koraput, adding to the existing capability at Engine Division, Bengaluru. Together, these facilities will strengthen our capacity to support platforms such as the ALH and LCH and meet the evolving requirements of the Armed Forces. A stronger engine ecosystem is essential to a stronger self-reliant defence capability. Aatmanirbharta in aerospace begins with the materials and technologies that go into an engine. I am pleased to note the progress made in indigenising raw materials for high-thrust engines. 264 lines of raw material have been developed by MIDHANI and received by HAL Koraput. This is an important contribution towards building a domestic ecosystem for advanced aero-engine manufacturing. Our objective remains clear, that is to develop critical capabilities within India, build the industrial ecosystem around them and progressively reduce dependence on external sources.