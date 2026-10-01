पुरी का गुंडिचा मंदिर 6 साल बाद खुला, करें प्रभु श्री जगन्नाथ के मौसी बारी व जन्म वेदी के दर्शन; चर्चा में 'बाबेना भूत' भी

संवाद सूत्र, पुरी। छह साल के लंबे अंतराल के बाद मंगलवार को ऐतिहासिक गुंडिचा मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। मंदिर खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं को चतुर्धा मूर्ति के जन्म वेदी यानी आडप मंडप के दर्शन का अवसर मिला। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन की प्रबंध समिति के निर्णय के अनुसार मंदिर में प्रवेश के लिए श्रद्धालुओं को 10 रुपये का शुल्क देना होगा।

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जूते-चप्पल और मोबाइल फोन जमा करने की निश्शुल्क व्यवस्था की गई है। दिव्यांगजन, बच्चे और 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को निश्शुल्क दर्शन की अनुमति दी जाएगी। मंदिर खुलने के पहले दिन श्रद्धालु, तीर्थयात्री और पर्यटक सिंहद्वार से मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। दर्शन के बाद निकासी की व्यवस्था भी इसी द्वार से की गई है।

''बाबेना भूत'' को लेकर भी चर्चा गुंडिचा मंदिर स्थानीय मान्यताओं के कारण भी चर्चा में रहता है। स्थानीय लोगों के बीच यह मान्यता प्रचलित है कि मंदिर में ''बाबेना भूत'' का वास है। मंदिर के श्रद्धालुओं के लिए खुलने के बाद अब स्थानीय स्तर पर यह सवाल भी उठ रहा है कि दिन के समय भूत कहां रहता होगा और क्या रात में वापस मंदिर में लौटता है।