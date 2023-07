कुआखाई में डूबने से चार छात्रों की मौत, नदी किनारे जंगल में दावत करने के बाद नदी में गए थे नहाने

कुआखाई नदी में एक और दिल दहला देने वाली घटना में चार छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई है। इससे पहले 27 मई की दोपहर को इसी नदी में डूबने से दो युवा इंजीनियरों की मौत हो गई थी। दरसअल इन छात्रों को नदी की गहराई के बारे में कोई आईडिया नहीं था इसलिए ये पानी के बहाव में आ गए।

नदी में डूबने से चार छात्रों की दर्दनाक मौत।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। 27 मई की दोपहर कुआखाई नदी में डूबने से दो युवा इंजीनियरों की मौत हो गई थी। उस दिन की दिल दहला देने वाली घटना स्थानीय लोगों के जेहन से गई नहीं थी कि मंगलवार अपराह्न चार और छात्र नदी में डूब गए। यह घटना बालियांता पुलिस स्टेशन के पास बइचुआं धवलाहार के पास हुई। हादसे में चार की मौत, एक बाल-बाल बचा दो छात्रों के शव मंगलवार को ही बरामद किए गए थे जबकि दो और छात्रों के शव बुधवार सुबह दमकल विभाग ने बरामद किए। इन छात्रों में झारखंड के जमशेदपुर के एरियन मिश्रा (25) और कटक के कुमार अविनाश (23) के शव कल बरामद किए गए थे, जबकि बालेश्‍वर के रोहित परिड़ा (24) और कटक बालीकुदा के प्रतीक धलसामंत (23) का शव आज बरामद किया गया है। नदी किनारे दावत के बाद नहाते समय हुए हादसे में एक छात्र बाल-बाल बच गया है। पानी के तेज बहाव में बहए गए छात्र स्थानीय लोगों के अनुसार, अटला में एक निजी शिक्षण संस्थान के नौ छात्र मंगलवार को धवलाहार के पास नदी किनारे जंगल में दावत कर रहे थे। पार्टी खत्म होने के बाद चार छात्र वापस कॉलेज चले गए। हालांकि, शाम के 5 बजने के बावजूद पांच छात्र कुआखाई नदी में स्नान करने चले गए। इन छात्रों को नदी की गहराई के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे में वे नदी के गहरे स्रोत में चले गए और पानी के बहाव में बह गए। इन छात्रों को डूबता देख एक छात्र चिल्लाने लगा। छात्रों की मौत पर मौके पर जमा हुए सैंकड़ों ग्रामीण तभी नदी में मछली पकड़ रहे कुछ लोगों ने दो छात्रों को जैसे-तैसे पानी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी है। जबकि अन्य दो छात्र पानी के बहाव में बह गए थे। इसके बाद यह खबर फैलते ही आसपास के गांव के सैकड़ों लोग जमा हो गए। इसके बाद मछुआरों के साथ कुछ स्थानीय युवक गहरे पानी में गए और अन्य दो छात्रों की तलाश की, लेकिन उन्हें दो छात्र नहीं मिले। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने करीब दो घंटे तक तलाश की, लेकिन लापता छात्रों का पता नहीं चल सका। दमकल विभाग ने आज सुबह नदी से दोनों छात्रों के शव बरामद किए।

