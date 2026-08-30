नेपाल में बाढ़ के बीच ओडिशा के 4 लोग अब भी लापता, तलाश के लिए माझी सरकार कर रही प्रयास

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद चार ओड़िया नागरिक अब भी लापता हैं। ओडिशा सरकार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि लापता लोगों का पता लगाने और उनसे संपर्क स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

लापता लोगों में ओडिशा के खुर्दा जिले का एक दंपति तथा एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी शामिल हैं। लापता व्यक्तियों की पहचान संदीप महापात्र और उनकी पत्नी सिद्धार्थी साहू के रूप में हुई है। इसके अलावा गुन्नम साइबिंदु और उनकी बेटी गुन्नम हरिक्षा भी अब तक लापता हैं।

लापता लोगों की तलाश जारी ओडिशा सरकार ने चारों लापता लोगों को लेकर जानकारी जारी करते हुए बताया कि संबंधित एजेंसियां उनके ठिकाने का पता लगाने और उनसे संपर्क स्थापित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही हैं। प्रशासन लगातार नेपाल के अधिकारियों के संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है।