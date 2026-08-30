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नेपाल में बाढ़ के बीच ओडिशा के 4 लोग अब भी लापता, तलाश के लिए माझी सरकार कर रही प्रयास

By Digital Desk Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Updated: Sun, 30 Aug 2026 10:57 AM (IST)

नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद चार ओड़िया नागरिक अब भी लापता हैं, जिनमें खुर्दा जिले का एक दंपति और एक महिला व उसकी नाबालिग बेटी शामिल हैं।

नेपाल नें बाढ़। फाइल फोटो

नेपाल नें बाढ़। फाइल फोटो

HighLights

  1. नेपाल बाढ़ में चार ओड़िया नागरिक अब भी लापता।

  2. ओडिशा सरकार लापता लोगों का पता लगाने में जुटी।

  3. खुर्दा के दंपति और मां-बेटी शामिल हैं लापता लोगों में।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद चार ओड़िया नागरिक अब भी लापता हैं। ओडिशा सरकार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि लापता लोगों का पता लगाने और उनसे संपर्क स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

लापता लोगों में ओडिशा के खुर्दा जिले का एक दंपति तथा एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी शामिल हैं। लापता व्यक्तियों की पहचान संदीप महापात्र और उनकी पत्नी सिद्धार्थी साहू के रूप में हुई है। इसके अलावा गुन्नम साइबिंदु और उनकी बेटी गुन्नम हरिक्षा भी अब तक लापता हैं।

लापता लोगों की तलाश जारी

ओडिशा सरकार ने चारों लापता लोगों को लेकर जानकारी जारी करते हुए बताया कि संबंधित एजेंसियां उनके ठिकाने का पता लगाने और उनसे संपर्क स्थापित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही हैं। प्रशासन लगातार नेपाल के अधिकारियों के संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

इस घटना के बाद ओडिशा में लापता लोगों के परिजनों और रिश्तेदारों की चिंता बढ़ गई है। परिवारों को अपने प्रियजनों की सुरक्षित वापसी का इंतजार है और वे किसी भी सकारात्मक सूचना की उम्मीद लगाए हुए हैं।

अन्य बचाए गए ओड़िया सुरक्षित

वहीं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से बचाए गए अन्य सभी ओड़िया नागरिकों के सुरक्षित होने की सूचना मिली है। प्रशासन के अनुसार, उनका हालचाल सामान्य है और वे सुरक्षित स्थानों पर हैं।

गौरतलब है कि 26 अगस्त को नेपाल में अचानक आई फ्लैश फ्लड (अचानक बाढ़) ने व्यापक तबाही मचाई थी। बाढ़ के कारण कई क्षेत्रों में संचार और यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। फिलहाल प्रशासन का पूरा ध्यान चारों लापता लोगों की तलाश और उनसे संपर्क स्थापित करने पर केंद्रित है।

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