बंगाल के आरजी कर रेप केस में बड़ा एक्शन, पूर्व TMC विधायक बालेश्वर से गिरफ्तार
पश्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप-मर्डर मामले में पूर्व टीएमसी विधायक निर्मल घोष को ओडिशा के बालेश्वर से गिरफ्तार किया गया है। उन पर पीड़िता के ...और पढ़ें
HighLights
पूर्व टीएमसी विधायक निर्मल घोष बालेश्वर से गिरफ्तार।
आरजी कर रेप-मर्डर मामले में हुई यह गिरफ्तारी।
शव के जल्द अंतिम संस्कार के लिए दबाव का आरोप।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। पश्चिम बंगाल के चर्चित आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेप-मर्डर मामले में गुरुवार को जांच एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) विधायक निर्मल घोष को ओडिशा के बालेश्वर जिले से गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने उन्हें सिमुलिया क्षेत्र के एक होटल से हिरासत में लिया। आरोप है कि ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद शव का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कराने के मामले में उनकी भूमिका रही थी।
पुलिस के अनुसार, निर्मल घोष के खिलाफ सबूत नष्ट करने, आपराधिक साजिश रचने और किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए दबाव बनाने से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। उनकी गिरफ्तारी पीड़िता के पिता की ओर से सोमवार को दर्ज कराई गई नई शिकायत के आधार पर की गई।
पीड़िता के पिता ने लगाया दबाव बनाने का आरोप
शिकायत में पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के शव का जल्द अंतिम संस्कार कराने के लिए परिवार पर दबाव बनाया गया था। इस मामले में पूर्व विधायक निर्मल घोष के अलावा पूर्व पानीहाटी नगरपालिका अध्यक्ष सोमनाथ डे और परिवार के पड़ोसी संजीब मुखर्जी का भी नाम शामिल किया गया है।
परिजनों का दावा है कि तीनों ने अंतिम संस्कार जल्द कराने के लिए लगातार दबाव बनाया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी और निर्मल घोष को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब आरोपों की सत्यता और मामले में उनकी कथित भूमिका की विस्तार से जांच कर रही है।
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सड़क मार्ग से बंगाल ले गई पुलिस
गिरफ्तारी के बाद पुलिस निर्मल घोष को सड़क मार्ग से पश्चिम बंगाल ले गई। अधिकारियों के मुताबिक, उन्हें शुक्रवार को उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर की अदालत में पेश किया जा सकता है। अदालत के निर्देशों के अनुसार आगे की पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
सुवेंदु अधिकारी ने उठाई थी नई जांच की मांग
यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने हाल ही में पानीहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ट्रेनी डॉक्टर के अंतिम संस्कार से जुड़े घटनाक्रम की नए सिरे से जांच कराने की मांग की थी।
उन्होंने आरोप लगाया था कि शव का अंतिम संस्कार जल्दबाजी में कराया गया और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
आरजी कर रेप-मर्डर मामले की पहले से कई एजेंसियां जांच कर रही हैं।
ऐसे में अंतिम संस्कार को लेकर दर्ज नई शिकायत और पूर्व विधायक की गिरफ्तारी ने इस बहुचर्चित मामले को नया मोड़ दे दिया है। अब सभी की निगाहें अदालत की सुनवाई और आगे की जांच पर टिकी हैं।
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