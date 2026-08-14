बंगाल के आरजी कर रेप केस में बड़ा एक्शन, पूर्व TMC विधायक बालेश्वर से गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। पश्चिम बंगाल के चर्चित आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेप-मर्डर मामले में गुरुवार को जांच एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) विधायक निर्मल घोष को ओडिशा के बालेश्वर जिले से गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने उन्हें सिमुलिया क्षेत्र के एक होटल से हिरासत में लिया। आरोप है कि ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद शव का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कराने के मामले में उनकी भूमिका रही थी। पुलिस के अनुसार, निर्मल घोष के खिलाफ सबूत नष्ट करने, आपराधिक साजिश रचने और किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए दबाव बनाने से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। उनकी गिरफ्तारी पीड़िता के पिता की ओर से सोमवार को दर्ज कराई गई नई शिकायत के आधार पर की गई।

पीड़िता के पिता ने लगाया दबाव बनाने का आरोप शिकायत में पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के शव का जल्द अंतिम संस्कार कराने के लिए परिवार पर दबाव बनाया गया था। इस मामले में पूर्व विधायक निर्मल घोष के अलावा पूर्व पानीहाटी नगरपालिका अध्यक्ष सोमनाथ डे और परिवार के पड़ोसी संजीब मुखर्जी का भी नाम शामिल किया गया है।

परिजनों का दावा है कि तीनों ने अंतिम संस्कार जल्द कराने के लिए लगातार दबाव बनाया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी और निर्मल घोष को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब आरोपों की सत्यता और मामले में उनकी कथित भूमिका की विस्तार से जांच कर रही है।

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सड़क मार्ग से बंगाल ले गई पुलिस गिरफ्तारी के बाद पुलिस निर्मल घोष को सड़क मार्ग से पश्चिम बंगाल ले गई। अधिकारियों के मुताबिक, उन्हें शुक्रवार को उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर की अदालत में पेश किया जा सकता है। अदालत के निर्देशों के अनुसार आगे की पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।