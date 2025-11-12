Language
    डकैती की कोशिश हुई नाकाम, तो बदमाशों ने फेंके बम; तीन घायल, एक गिरफ्तार

    By Santosh Kumar PandeyEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 11:27 AM (IST)

    बिहार में डकैती की कोशिश नाकाम होने पर बदमाशों ने बम फेंके, जिसमें तीन लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों द्वारा विरोध करने पर बदमाशों ने यह कदम उठाया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच कर रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    डकैती की कोशिश हुई नाकाम

    जागरण संवाददाता, अनुगुल। नयागढ़ जिले के भटसाही पंचायत अंतर्गत सोलपाटा गांव में सोमवार देर रात डकैती की कोशिश नाकाम होने पर बदमाशों ने बम फेंककर दहशत फैला दी। घटना में तीन ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक आरोपी को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

    सूत्रों के अनुसार, घटना रात करीब 11 बजे के आसपास हुई जब कुछ अज्ञात बदमाश एक घर में चोरी करने की नीयत से घुसे। ग्रामीणों ने शोर मचाकर उनका विरोध किया तो बदमाशों ने बचने के लिए दो देसी बम फेंके। धमाकों से पूरा गांव दहशत में आ गया।

    घायलों की हालत अब स्थिर 

    ग्रामीणों की सूचना पर नयागढ़ टाउन पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला मुख्यालय अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, घायलों की हालत अब स्थिर है। पुलिस ने घटनास्थल से विस्फोटक के अवशेष और संदिग्ध वस्तुएं बरामद की हैं।

    नयागढ़ पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, “घटना के संबंध में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है। प्रथम दृष्टया मामला असफल डकैती प्रयास का प्रतीत होता है।”

    घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस ने रातभर सर्च ऑपरेशन चलाकर आसपास के क्षेत्रों में संदिग्धों की तलाश की। गांव में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है।

    स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि गांव में रात के गश्ती अभियान को और मजबूत किया जाए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। 