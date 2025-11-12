डकैती की कोशिश हुई नाकाम, तो बदमाशों ने फेंके बम; तीन घायल, एक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, अनुगुल। नयागढ़ जिले के भटसाही पंचायत अंतर्गत सोलपाटा गांव में सोमवार देर रात डकैती की कोशिश नाकाम होने पर बदमाशों ने बम फेंककर दहशत फैला दी। घटना में तीन ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक आरोपी को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

सूत्रों के अनुसार, घटना रात करीब 11 बजे के आसपास हुई जब कुछ अज्ञात बदमाश एक घर में चोरी करने की नीयत से घुसे। ग्रामीणों ने शोर मचाकर उनका विरोध किया तो बदमाशों ने बचने के लिए दो देसी बम फेंके। धमाकों से पूरा गांव दहशत में आ गया।

घायलों की हालत अब स्थिर ग्रामीणों की सूचना पर नयागढ़ टाउन पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला मुख्यालय अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, घायलों की हालत अब स्थिर है। पुलिस ने घटनास्थल से विस्फोटक के अवशेष और संदिग्ध वस्तुएं बरामद की हैं।