लुकापाणी जंगल में मुठभेड़, माओवादी ढेर; हथियार जब्त

पिछले दो-तीन महीने से माओवादी अपनी उपस्थिति जाहिर करने के लिए एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम देने में सफल हो जा रहे थे।

भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। मालकानगिरी जिला के चित्रकोण्डा तहसील अन्तर्गत मौजूद लुकापाणी जंगल में सुरक्षाकर्मी एवं माओवादियों के बीच शुक्रवार भोर के समय हुई मुठभेड में एक माओवादी कैडर मारा गया है। सुरक्षा बल के जवानों ने मौके से एक एसएलआर बंदूक के साथ माओ सामग्री जब्त किए हैं।

यहां उल्लेखनीय है कि पिछले दो-तीन महीने से माओवादी अपनी उपस्थिति जाहिर करने के लिए एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम देने में सफल हो जा रहे थे। लुकापाणी जंगल में माओवादियों का शिविर है एवं यहीं से ये माओवादी योजना बनाकर विभिन्न घटनाओं को अंजाम दे रहे है, इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को मिलने के बाद गुरुवार को बीएसएफ एवं पुलिस के कुछ जवान योजना बनाकर उक्त जंगल में पहुंचे।

गुरुवार देर रात को जंगल में मौजूद कैंप पर पुलिस एवं बीएसएफ के जवानों ने धावा बोल दिया। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में माओवादियों का एक कैडर ढेर हो गया। रात का फायदा उठाकर अन्य उसके सहयोगी फरार हो गए। हालांकि इस कैंप में उस समय कितने माओवादी थे वह स्पष्ट नहीं हो सका है।

Odisha: Arms & ammunition recovered after killing of a Naxal in Luchapani forest area in Malkangiri's Chitrakonda pic.twitter.com/8YYbU0YSi8